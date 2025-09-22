Зі значним дипломатичним зрушенням на світовій арені, Австралія, Велика Британія та Канада одночасно оголосили про офіційне визнання Палестини як суверенної держави. Цей крок, який став частиною скоординованих зусиль, спрямованих на стимулювання мирного врегулювання на Близькому Сході, був підтверджений прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе в його заяві в ООН. Про це пише The Guardian, інформує Завтра.UA.

Визнання як крок до миру

Ентоні Албанезе підкреслив, що це рішення є спробою покласти край 80-річному циклу насильства. Він наголосив, що палестинці, як і єврейський народ, мають законне право на власну батьківщину.

«Терористичні злочини, скоєні ХАМАС 7 жовтня, підтверджують, чому ця організація не може відігравати жодної ролі в майбутній палестинській державі. Але так само, як єврейський народ має батьківщину в Ізраїлі, палестинці також мають законне прагнення мати власну батьківщину», – заявив Албанезе.

Умови та вимоги до Палестини

Визнання не є безумовним. Воно пов’язане з низкою вимог до Палестинської адміністрації, які мають бути виконані для встановлення повноцінних дипломатичних відносин та створення посольства. Ці умови включають:

визнання права Ізраїлю на існування;

проведення демократичних виборів;

суттєві реформи у сферах фінансів, управління та освіти.

Також уряди, які визнали Палестину, наполягають, що ХАМАС не повинен мати жодного впливу в будь-якій новій державі.

Реакція Ізраїлю та США

Рішення про визнання викликало різку критику з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який назвав його «винагородою терору». Він попередив, що Ізраїль може вжити «військової відповіді» у Газі та наголосив: «Палестинської держави не буде».

Водночас, це рішення може ускладнити відносини з США. Президент Дональд Трамп, який виступає проти визнання Палестини, вже погрожував Канаді «заходами помсти». Група з 25 близьких до Трампа союзників попередила, що визнання Австралією Палестини може призвести до «каральних заходів» з боку США. Попри це, австралійський уряд наполягає, що його дії спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Звинувачення у геноциді та міжнародна ізоляція

Ситуація загострилася після висновків Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування, яка заявила, що в Газі відбувається геноцид. У звіті звинуватили Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів у підбурюванні до геноциду. Ізраїльське МЗС категорично відкинуло ці висновки та закликало до скасування комісії. Ці події, разом із продовженням розширення ізраїльських поселень на Західному березі, посилюють міжнародну ізоляцію Ізраїлю.

