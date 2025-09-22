На Одещині працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою викрили та затримали прикордонника, якого підозрюють у створенні корупційної схеми для незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Схема функціонувала на ділянці кордону з невизнаним Придністров’ям, інформує Завтра.UA.

Ціна “квитка”: деталі схеми

За даними слідства, підозрюваний — інспектор прикордонної служби — організував цей нелегальний канал у серпні 2025 року. Свої послуги він оцінював у 4,5 тисячі доларів США з однієї особи. За цю суму прикордонник надавав “клієнтам” повний інструктаж: деталізований маршрут та вказівки щодо того, як оминути офіційні пункти пропуску та прикордонні наряди. Він навіть використовував спеціальний мобільний додаток, щоб показати “ухилянтам” безпечні ділянки для незаконного перетину кордону.

Затримання та наслідки

Правоохоронці затримали підозрюваного відразу після отримання ним обумовленої суми. Зараз йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, що є злочином, передбаченим ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За це правопорушення прикордоннику загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Розслідування триває, і слідчі ДБР працюють над встановленням усіх можливих фактів протиправної діяльності та повного кола причетних до цієї схеми осіб. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

