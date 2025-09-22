У ніч проти 22 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по території України, спрямовану на цивільну інфраструктуру. Унаслідок ударів є руйнування та постраждалі в Київській, Сумській та Запорізькій областях, інформує Завтра.UA.

Атака на Київщину: поранення та руйнування

Ворожі безпілотники атакували Київську область, спричинивши значні пошкодження. Внаслідок атаки в Бориспільському районі спалахнули житлові будинки. Вогонь охопив триповерховий будинок і два приватні будинки, також були пошкоджені автомобілі. За попередньою інформацією, у цьому районі один чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Йому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилась.

Крім Бориспільського, наслідки атак зафіксовані ще в трьох районах області:

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки.

виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі загорівся приватний будинок.

загорівся приватний будинок. В Обухівському районі уламки збитої ворожої цілі впали на незаселений багатоповерховий будинок.

Обстріл Сумщини: влучання та пожежі

Російські окупаційні війська також атакували Сумську громаду. За попередніми даними, зафіксовано три влучання в Ковпаківському районі міста, що призвело до пожеж. Наразі екстрені служби обстежують територію та з’ясовують наслідки атаки.

Удар по Запоріжжю: загиблі та пошкодження

На світанку 22 вересня ворог завдав п’яти ударів по Запоріжжю. Ціллю стали цивільні та промислові об’єкти. За інформацією ОВА, внаслідок атаки загинула жінка. Також знищено та пошкоджено автомобілі, виникли пожежі. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

На місцях всіх атак працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки ударів та надають допомогу постраждалим.

