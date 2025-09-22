Російські збройні сили змінили тактику, зробивши акцент на систематичних атаках безпілотниками, що значно ускладнює логістику для українських військ. Замість епізодичних ударів, дрони тепер методично полюють на лінії постачання, перетворюючи дороги на небезпечні ділянки. Це створює нові виклики для українських військових, які мусять шукати нові шляхи для забезпечення фронту. Про це пише The Wall Street Journal, інформує Завтра.UA.

Зміни на полі бою: від складів до рухомих цілей

Російська армія помітно вдосконалила застосування безпілотників, що стало помітним за останній час. Раніше удари завдавалися переважно по стаціонарних об’єктах, таких як склади та мости, але тепер головною мішенню стали рухомі цілі. За даними The Wall Street Journal, дрони атакують мікроавтобуси, легкові автомобілі та колони постачання, що прямують до передової.

Ця зміна тактики змушує українські війська відмовлятися від використання великих вантажівок і переходити на невеликі автомобілі, які менш помітні. Однак це значно сповільнює доставку припасів, що призводить до затримок, які можуть тривати до однієї доби або й більше.

Технологічні нововведення та їх наслідки

Росія впроваджує нові технології, щоб зробити свої дрони ще ефективнішими. За інформацією видання, використовуються дрони на оптоволокні, які не можуть бути заглушені засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби). Крім того, наявні “материнські” безпілотники, що несуть менші ударні апарати, які запускаються вже поблизу цілі, ускладнюючи їх виявлення та перехоплення.

Українські військові зіткнулися також з тим, що протидронні сітки, які раніше вважалися ефективним захистом, виявилися безсилими. Російські оператори дронів навчилися бити по опорах, перетворюючи захисні конструкції на завали. Це підкреслює, що традиційні методи захисту не завжди є ефективними проти нових загроз.

Життя на фронті та в тилу: нові ризики

Нова тактика ворога перетворила доставку припасів на фронт у надзвичайно небезпечну справу, що за своїми ризиками можна порівняти з бойовими діями на передовій. Українські офіцери визнають, що ресурсів для повноцінного прикриття доріг просто недостатньо. Навіть радари, які коштують мільйони доларів, можуть покривати лише невеликі ділянки.

Загроза поширюється й на цивільне населення. Прикладом є нещодавня атака дрона на ринок у Краматорську, що демонструє, як нова тактика російських військ може загрожувати життю мирних людей.

Експерти вважають, що осіння військова кампанія все більше залежатиме від того, хто зможе ефективніше перерізати логістичні маршрути противника. Це змушує Україну шукати нові, асиметричні відповіді на зростаючу загрозу.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Польща готується до війни: Масштабні перевірки укриттів та мільярди на оборону.