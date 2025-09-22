Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова дотримуватися обмежень Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) після 5 лютого 2026 року, коли спливає термін його дії. При цьому, він висунув умову, що США мають вжити аналогічних кроків. А також пригрозив, що Росія “буде розгортати ракети середньої та малої дальності” у відповідь на загрози, інформує Завтра.UA.

«Вимушений крок» і ядерні погрози

На засіданні Ради безпеки РФ 22 вересня Путін наголосив, що завершення дії СНО-III у 2026 році призведе до “зникнення останньої угоди, що містить прямі обмеження на ракетний потенціал”. Він заявив, що Москва нібито прагне зберегти статус-кво і закликав президента США Дональда Трампа продовжити договір на рік.

Водночас, кремлівський диктатор пригрозив, що Росія “готова відповісти на будь-які стратегічні загрози… військово-технічними заходами”. Він назвав «руйнівні кроки Заходу» причиною, що “підірвали основи діалогу” та заявив, що «систему угод РФ та США щодо контролю над ракетно-ядерними та стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтовано».

Історія СНО-III та позиція РФ

Договір СНО-ІІІ, підписаний у 2010 році Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим, є двосторонньою угодою, що передбачає взаємне скорочення стратегічних ядерних арсеналів обох країн.

У лютому 2023 року Росія вже призупиняла свою участь у Договорі. Тоді Путін також заявив, що готовий провести ядерні навчання у відповідь на подібні дії з боку США.

Путін стверджує, що розгортання США зброї в космосі “підриває зусилля з підтримання стратегічної стабільності” та “буде виходити з цього”. Незважаючи на такі заяви, Росія наполягає, що не зацікавлена в гонитві озброєнь.

Нагадаймо, раніше стало відомо про ігри престолів у Кремлі: чому Путін звільнив Козака.