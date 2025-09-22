Росія протягом кількох місяців створює стратегічний резерв із військовослужбовців за контрактом. Цей процес розпочався влітку, коли втрати російської армії дещо знизилися, а темпи вербування вперше перевищили кількість загиблих і поранених на фронті в Україні. Факт створення такого резерву свідчить, що Кремль не розглядає можливість завершення війни, натомість може готуватися навіть до протистояння з НАТО. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Завтра.UA.

Що відомо про формування стратегічного резерву в Росії?

Інформація про створення резерву надійшла від джерела, яке, за спостереженнями ISW, «постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні». За його даними, формування резерву триває з липня цього року.

Загалом, за даними джерела, від початку року до середини вересня контракти з Міноборони РФ уклали близько 292 тисяч осіб. Це становить приблизно 7,9 тис. нових контрактників щотижня або 31,6 тис. щомісяця. Частина з них не вирушає на фронт, а зараховується до стратегічного резерву. Конкретні цифри не уточнюються.

Формування резерву збіглося зі зменшенням втрат російської армії влітку. За даними Генштабу ЗСУ, з січня по липень ворожі втрати сягали від 32 до 48 тис. на місяць, що перевищувало можливості вербування. Однак у серпні кількість російських втрат знизилася до 29 тис., а в першій половині вересня — до 13 тис. Саме ці два місяці стали єдиними, коли Росії вдалося набрати більше бійців, ніж вона втрачала.

Зниженню втрат також сприяли тактичні зміни. Російські підрозділи почали діяти невеликими піхотними групами, використовуючи тактику проникнення для виявлення слабких місць в обороні ЗСУ. Це дозволило атакувати з меншими втратами.

Про що свідчить створення стратегічного резерву?

Аналітики ISW зазначають, що формування стратегічного резерву може свідчити про задоволення російського військового командування нинішніми темпами просування, адже тактика малих груп дозволяє задіювати менше особового складу на передовій.

У звіті також підкреслюється, що президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своєї ідеї війни на виснаження. «Путін неодноразово висував теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть повільно, поступово просуватися на полі бою нескінченно довго, що дозволить Росії виграти війну на виснаження проти України», — йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики переконані, що стратегічний резерв створюється не лише для посилення операцій в Україні, але й може бути частиною масштабнішої підготовки Кремля до можливого конфлікту з НАТО в майбутньому.

«Росія також може створювати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією та НАТО в майбутньому, особливо враховуючи, що Росія активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки», — підсумували експерти.

