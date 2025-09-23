Правоохоронці ДБР викрили командира однієї з військових частин Рівного, який використовував своїх підлеглих для будівництва приватного будинку на Львівщині. Замість виконання службових обов’язків, троє військовослужбовців понад півтора року працювали на посадовця, отримуючи при цьому зарплату від держави, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми: “Будівельники” замість захисників

За даними слідства, командир залучив до будівництва свого будинку трьох підлеглих: двох водіїв та електрика. З березня 2024 року вони виконували ремонтні роботи, тоді як за службовими документами вважалися такими, що перебувають на місці дислокації у Рівному. За цей період держава незаконно виплатила їм понад 1,3 млн гривень грошового забезпечення.

Цікаво, що під час обшуків у будинку, який будувався, правоохоронці виявили двох військовослужбовців. Також було знайдено грамоти «за сумлінну службу», які командир виписував своїм підлеглим, хоча ті насправді працювали на його особистому об’єкті.

Затримання та підозра

Командира затримали та повідомили про підозру за перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, встановивши заставу в сумі 1,3 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

