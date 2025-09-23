Схему, що роками призводила до знищення лісових багатств Дніпропетровщини, викрило Державне бюро розслідувань. Троє колишніх очільників Новомосковського військового лісгоспу постануть перед судом за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, інформує Завтра.UA.

Системне розслідування: викриття корупційної схеми

Державне бюро розслідувань (ДБР) системно викриває та розслідує злочинні схеми, що завдають шкоди державному майну. Однією з таких схем стала незаконна вирубка тисяч дерев на Дніпропетровщині. Співробітники Бюро завершили досудове розслідування стосовно трьох колишніх керівників Новомосковського військового лісгоспу, які, попри реорганізацію установи, продовжували видавати незаконні дозволи на вирубку дерев.

Незаконна вирубка після реорганізації

Після реорганізації військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів. Більшість його працівників та майна перейшли в управління Держлісагентства. Однак понад 20 тисяч гектарів лісу залишилися на балансі Міністерства оборони.

Скориставшись цією ситуацією, колишні керівники лісгоспу, вже не маючи на це повноважень, видавали дозволи на рубку дерев на території, яка їм більше не підпорядковувалася. Вирубку здійснювали приватні підприємства, які потім збували деревину, завдаючи державі значних збитків.

Мільйонні збитки та відповідальність

У рамках досудового розслідування було проведено понад 40 експертиз, які підтвердили масштаби злочинної діяльності. Встановлено, що внаслідок бездіяльності та перевищення службових повноважень посадовців у 2023 році було незаконно вирубано дерев на суму понад 68 мільйонів гривень.

Трьом колишнім керівникам Новомосковського військового лісгоспу висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше стало відомо про лісову мафію на Прикарпатті: як чиновники вирубали дерев на 700 млн грн.