Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив скептицизм щодо швидкого закінчення війни в Україні, назвавши таку перспективу “не дуже доброю новиною”. Цю заяву він зробив в інтерв’ю для американського телеканалу Fox News, інформує Завтра.UA.

Прогнози Ердогана: затяжна війна та економічні виклики

Турецький лідер вважає, що конфлікт в Україні може затягнутися на невизначений термін. “Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина”, — зазначив Ердоган.

Він також висловив сумніви в тому, що Європа зможе безкінечно надавати Україні економічну допомогу. І підкреслив, що Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, Ердоган висловив надію, що підтримка України з боку міжнародних партнерів триватиме.

Шлях до миру: переговори, що зайшли в глухий кут

Ердоган розповів, що нещодавно обговорював шляхи припинення війни з президентом Росії Володимиром Путіним під час зустрічі в Китаї, а також з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови. За його словами, хоча переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим, ані Путін, ані Зеленський наразі не готові до особистої зустрічі.

Ця заява Ердогана вказує на те, що, попри дипломатичні зусилля Туреччини та інших країн, сторони конфлікту поки не дійшли згоди щодо формату та умов припинення бойових дій.

