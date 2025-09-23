Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Росію, що Альянс готовий до жорсткішої відповіді на постійні порушення повітряного простору. Про це він заявив під час пресконференції, наголосивши, що НАТО не боїться «налякати» Кремль, щоб зупинити його провокації, інформує Завтра.UA.

НАТО попереджає: «Порушення мають припинитися»

Марк Рютте підкреслив, що НАТО серйозно ставиться до порушень повітряного простору, які регулярно здійснює Росія. За його словами, дії Альянсу спрямовані на те, щоб «налякати» Росію та змусити її припинити провокації.

«Звісно, НАТО готове до жорсткішої відповіді», — заявив Рютте у відповідь на запитання журналіста. Він додав, що під час останніх інцидентів в Естонії та Польщі Альянс діяв відповідно до обставин, але готовий піти далі, якщо буде така необхідність. «Якщо знадобиться — вчинимо так, як необхідно», — наголосив генсек.

Російські літаки над Естонією: «Безпосередньої загрози не було»

Рютте також розповів про нещодавній інцидент, коли російські літаки порушили повітряний простір Естонії. За його словами, сили НАТО оперативно відреагували, перехопивши та супроводивши літаки, але без ескалації, оскільки «безпосередньої загрози не було встановлено».

Генсек пояснив, що пілоти НАТО оцінюють ситуацію на основі кількох ключових факторів, зокрема:

доступної розвідки;

намірів російських пілотів;

озброєння літаків-порушників;

потенційного ризику для цивільного населення та інфраструктури.

Він підкреслив, що цього разу потреби збивати літаки не було, проте НАТО постійно тримає ситуацію під контролем і готове діяти рішучіше у разі зростання загрози.

