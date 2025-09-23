У п’ятницю три російські винищувачі МіГ-31 «Фоксхаунд», що є основною платформою для гіперзвукових ракет «Кинжал», здатних нести ядерні боєголовки, порушили повітряний простір Естонії. Це сталося після серії порушень, здійснених російськими безпілотниками над Польщею та Румунією на початку місяця, що підкреслює нову хвилю ескалації з боку Кремля. Про це пише видання The Telegraph, інформує Завтра.UA.

За словами Ребеки Коффлер, стратегічної аналітикині військової розвідки, такі дії, ймовірно, спрямовані на те, щоб перевірити реакцію НАТО та знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету. Ці провокації відбуваються на тлі найвищого рівня загрози ядерної війни, що є реальнішою, ніж більшість готові визнати.

Путін імітує ядерний удар: Ядерна зброя як бойовий потенціал

Ситуація загострилася після того, як минулого тижня, під час стратегічних командно-штабних навчань «Захід 2025», Росія імітувала завдання тактичного ядерного удару. За цим спостерігав особисто президент Володимир Путін у військовій формі. Цей крок демонструє, що Росія не розглядає ядерну зброю лише як засіб стримування. Її розглядають як бойовий потенціал, а не просто як психологічну зброю.

Москва розробила та впровадила ядерну доктрину під назвою «ескалація для деескалації», що передбачає можливість застосування тактичних ядерних боєголовок малої потужності. Це не означає, що Путін прагне ядерної війни, але вказує на його готовність розглядати такий сценарій.

Крах довіри та «туман війни»: Ризик ненавмисної ескалації

Сьогодні між НАТО і Росією немає жодної довіри. Москва побоюється, що США прагнуть зміни режиму в Росії, тоді як НАТО боїться нападу на одного зі своїх членів, що може спричинити спрацювання Статті 5 про колективну оборону.

Ризик ненавмисної ескалації через непорозуміння зростає. Регіон переповнений засобами спостереження, військовими кораблями та бойовими боєприпасами, що значно підвищує ймовірність нещасного випадку.

Історична паралель: Подібна ситуація вже мала місце в листопаді 1983 року під час навчань НАТО «Able Archer 83». Радянський Союз, сприйнявши ці навчання як справжній напад, готувався до ядерного удару. На щастя, катастрофи вдалося уникнути, але ця подія слугує нагадуванням про те, як легко можуть виникнути фатальні помилки.

Оскільки обидві сторони очікують нападу одна від одної, їхні системи розвідки перебувають у стані підвищеної готовності, що може призвести до хибної інтерпретації намірів. За словами експертів, у нинішніх умовах «скороварки» прорахунок з трагічними наслідками є цілком реальним. Якщо розсудливість не переможе, ядерна війна може стати самоздійсненим пророцтвом.

