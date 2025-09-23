У ніч на 23 вересня 2025 року російські війська здійснили нову масовану атаку на Україну із застосуванням дронів-камікадзе та авіабомб. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Головний удар припав на Запоріжжя, де внаслідок атаки загинула людина, інформує Завтра.UA.

Атака на Запоріжжя: загиблий і руйнування

Близько першої години ночі, російські окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше шість ударів керованими авіабомбами (ФАБами). Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Влучання зафіксовані у приватну забудову та на територію об’єктів промислової інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі.

Спочатку інформація про постраждалих не надходила, проте згодом стало відомо про трагічні наслідки. За даними ДСНС, під завалами зруйнованого приватного будинку могла перебувати людина.

О 06:35 ранку Іван Федоров підтвердив, що з-під завалів було витягнуто тіло чоловіка. Він став єдиною жертвою нічної атаки.

Рух «шахедів» і вибухи в інших містах

Крім Запоріжжя, російські безпілотники-камікадзе рухались територією кількох областей, змусивши Сили оборони працювати по всій країні.

Станом на 02:10 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух груп БПЛА:

на Сумщині — у напрямку Полтавщини;

— у напрямку Полтавщини; на Донеччині — поблизу Добропілля;

— поблизу Добропілля; на Миколаївщині — курсом на Одещину.

Також про вибухи повідомляли в інших містах:

Чернігів — близько 23:26 попереднього дня;

— близько 23:26 попереднього дня; Миколаїв — близько 01:43 ночі.

Повітряна тривога вночі була оголошена в більшості регіонів України, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, де також фіксувався рух ворожих безпілотників.

