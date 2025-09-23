Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН. Цю інформацію підтвердила прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, зустріч запланована на вівторок, 23 вересня, інформує Завтра.UA.

Зустріч з Зеленським: гарантії безпеки та санкції

Зеленський раніше заявив, що прагне зустрітися з Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН, щоб обговорити ключові питання. За словами президента України, він хоче отримати сигнали щодо того, «наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від усіх партнерів такі, як нам потрібні». Також однією з головних тем переговорів стануть санкції проти Російської Федерації. Під час свого візиту український лідер має намір провести майже 20 міжнародних зустрічей.

Виступ Трампа на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп, якого супроводжуватиме перша леді Меланія Трамп, вирушить до Нью-Йорка напередодні сесії. У вівторок він виступить із важливою промовою, де зосередиться на відновленні сили США у світі та своїх досягненнях за вісім місяців. Зокрема, йтиметься про «завершення семи глобальних війн і конфліктів».

Також Трамп торкнеться теми, як, на його думку, світові інституції «серйозно пошкодили світовий порядок», і презентує своє «чітке і конструктивне бачення світу». Крім зустрічі з Зеленським, американський президент також проведе двосторонні переговори з генеральним секретарем ООН, а також лідерами Аргентини та ЄС.

Нагадаймо, раніше Трамп розповів, як він закінчить війну в Україні.