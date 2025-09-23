Європейські ціни на цукор впали до найнижчого рівня за три роки, і ключову роль у цьому відіграв надлишок запасів. Який, на думку європейських виробників, значною мірою спричинений збільшенням експорту з України. Ця ситуація призвела до значного спаду в цукровій промисловості ЄС, змушуючи заводи закриватися, а прибутки — танути. Про це пише Fanancil Times, інформує Завтра.UA.

Падіння цін та зростання витрат: чинники кризи

Ціни на цукор у Європі знизилися більш ніж на третину з минулого літа, досягнувши позначки 536 євро за тонну в червні. На тлі цього падіння цін, зростання витрат, пов’язаних з кліматом, хворобами та регулюванням, створює серйозну загрозу для довгострокової життєздатності європейського виробництва цукру.

Комерційний директор найбільшої французької цукрової групи Tereos, Давід Суріо, наголосив, що європейська політика, яка змушує місцевих виробників дотримуватися жорсткіших екологічних стандартів, ніж їхні закордонні конкуренти, серйозно підриває конкурентоспроможність галузі. Він зазначив, що існує сильна невідповідність між екологічною та торговельною політикою ЄС. Оскільки блок постійно збільшує імпорт цукру без тарифів з країн, які не застосовують таких самих норм.

Вплив українського імпорту та закриття заводів

Європейська комісія визнала, що імпорт цукру з України, що був значно збільшений після початку повномасштабного вторгнення, завдав особливо великої шкоди ринку ЄС. Понад 1 мільйон тонн українського цукру надійшло до Євросоюзу протягом 2023–2024 років. Це призвело до збільшення запасів і обвалу цін. У відповідь на це, Брюссель погодився скоротити імпортні квоти з України на 80% з липня.

Ця криза вже призвела до закриття п’яти цукрових заводів у Європі цього року. А загальна кількість діючих заводів скоротилася до 83. Крім того, фермери, які стикаються з нижчими цінами, планують скоротити площі, засіяні буряком, майже на 10% цього сезону, що, за словами заступника генерального директора Cristal Union, Станісласа Бушара, матиме наслідки для виробництва.

Рекорди та обмеження: шлях українського цукру

Україна досягла історичного рекорду з експорту цукру у 2024 році, реалізувавши 746,3 тис. тонн продукту на загальну суму 419 млн доларів. Хоча обсяг експорту в поточному маркетинговому році дещо знизився, Євросоюз залишається найбільшим ринком збуту для українського цукру, особливо Болгарія.

У відповідь на скарги європейських виробників, Україна та ЄС переглянули умови вільної торгівлі. З 6 червня 2025 року було поновлено квоти на експорт чутливої агропродукції, при цьому для цукру, м’яса птиці та яблучного соку квоти були зменшені. Україна також запровадила власну квоту на експорт цукру до ЄС у розмірі 11 007,5 тонн.

Попри ці заходи, європейські експерти залишаються песимістичними. Генеральний менеджер комерційного підрозділу Cristal Union, П’єр-Анрі Дітц, підкреслив, що за нинішніх цін ринок “просто не є сталим”. “Якщо ціни не скоригуються, ми побачимо, як по всій Європі закривається ще більше цукрових заводів”, — заявив він.

