У ніч на 24 вересня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по території України, спричинивши повітряну тривогу в багатьох областях. Запоріжжя, Харківщина та Чугуїв стали епіцентром вибухів. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення, інформує Завтра.UA.

Наслідки нічного удару по Запоріжжю

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, близько 7:00 ранку стало відомо про трагічні наслідки нічної атаки. Кількість жертв зросла: дві людини загинули, 15 поранені. Це сталося після того, як вночі російські війська завдали два удари по місту, ймовірно, керованими авіабомбами (КАБ).

Внаслідок атаки в одному з районів Запоріжжя виникла пожежа, яка пошкодила приватні будинки. На місце події одразу прибули підрозділи ДСНС, що локалізували займання.

Масована атака на регіон

Іван Федоров також повідомив, що за минулу добу російські війська завдали 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Зокрема:

11 авіаційних ударів було завдано по Запоріжжю та навколишніх селах.

було завдано по Запоріжжю та навколишніх селах. Один ракетний удар — по Запоріжжю.

— по Запоріжжю. 484 удари завдано БПЛА різної модифікації, переважно FPV-дронами.

завдано БПЛА різної модифікації, переважно FPV-дронами. 3 обстріли з РСЗВ.

з РСЗВ. 199 артилерійських ударів.

Загалом надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Вибухи на Харківщині та рух «Шахедів»

Російські війська атакували і Харківщину. Близько 02:02 ранку мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила про декілька ударів ударними БПЛА по місту. Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з домогосподарств. На щастя, постраждалих не виявлено.

Протягом ночі Повітряні сили України постійно інформували про рух ворожих «Шахедів» у різних регіонах. Спочатку безпілотники рухалися через Херсонщину на Миколаївщину, а також були помічені на межі Харківської та Сумської областей, звідки прямували на Полтавщину. Пізніше нові групи БПЛА зафіксували у бік Дніпра, Кривого Рогу, а також на півночі Харківщини, з вектором руху на Харків.

Повітряна тривога також була оголошена у Києві о 04:56 ранку, але вже о 05:03 пролунав відбій.

Окрім безпілотників, російська тактична авіація здійснила пуски керованих авіабомб у бік Сумщини.

Нагадаймо, вчора Росія знову атакувала мирні міста дронами та авіабомбами: атака ФАБами перетворила Запоріжжя на руїни.