Проблеми в організації оборони та нехтування реальним станом справ на фронті призводять до того, що українські міста Покровськ, Мирноград і Добропілля опиняються під дедалі більшою загрозою. На командно-спостережному пункті одного з підрозділів, що працює на Покровському напрямку, офіцери відверто висловлювали нарікання на дії колишнього керівництва тактичної групи «Покровськ», інформує Завтра.UA.

Ігнорування загроз та “паперова” оборона

За словами високопоставлених офіцерів, колишнє керівництво, зокрема полковник Максим Марченко, вимагало від військових утримувати позиції, які вже були втрачені або куди неможливо було забезпечити логістику. Водночас ігнорувалися повідомлення про те, що російські війська проникали в тил і розстрілювали українських захисників на віддалених позиціях.

Один із співрозмовників «Української правди» зазначив, що на нарадах панувала атмосфера заперечення реальності. «Я кажу на нараді, що за даними, які вже нанесені на Delta, противник зачищає хату за хатою, а мені відповідають: “Нема там противника, там півтори каліки, це фігня”». За його словами, командири змушені були погоджуватися з ілюзорною картиною, де на паперових картах усі позиції позначені як українські, навіть якщо вони вже були під контролем ворога. Цей «колективний розум» заважав адекватно оцінювати ситуацію та ефективно протистояти ворогу.

Катастрофічний прорив: як формувався Добропільський виступ

Проблеми, що накопичувалися, призвели до формування так званого Добропільського виступу. Ця ділянка фронту почала стрімко розростатися ще у травні, коли російські війська перетнули дорогу Покровськ – Костянтинівка. Ворог скористався рельєфом, зокрема довгими ярами, і почав рухатися на північ. Відсутність цілісної системи оборони, великі «дірки» між позиціями через брак особового складу та тривале приховування реального стану речей створили ідеальні умови для просування ворога.

11 серпня DeepState оновив свою карту, показавши 10-кілометровий прорив ворога в напрямку Добропілля. Це підтвердило найгірші побоювання військових, які вже давно говорили про цю загрозу.

Спочатку українське командування запевняло, що йдеться лише про невеликі диверсійні групи, але пізніше з’ясувалося, що на цій ділянці діяли понад три тисячі російських військових із танками та бронетехнікою.

Контрнаступальні дії та проблеми ручного управління

Для ліквідації загрози Сили оборони розпочали контрнаступальні дії, залучивши найкращі підрозділи, зокрема штурмові бригади та десантників. У результаті цих операцій було звільнено 7 населених пунктів, а президент Володимир Зеленський назвав це «важливим успіхом».

Однак, незважаючи на успіхи, повністю зрізати виступ не вдалося. Основною перешкодою є активна робота російських дронів. Ворог ефективно контролює повітряний простір і перекриває шляхи логістики, що змушує українських військових долати значні відстані пішки, роблячи поповнення боєкомплекту та провізії вкрай складним.

Офіцери зазначають, що проблему ускладнює й «ручне управління» з боку вищого керівництва, зокрема Головнокомандувача Олександра Сирського. Хоча його втручання іноді дає швидкі результати, воно руйнує ідеологію системного управління та заважає командирам на місцях ухвалювати оперативні рішення, оскільки ситуація на фронті постійно змінюється.

Ключова проблема: втрачений контроль над небом

Військові одностайно стверджують, що головна причина проблем на цьому напрямку – це небо. «Небо їхнє! Ми не контролюємо небо. Їхні пілоти все розвідують, а потім стирають КАБами та артилерією», — нарікає один з офіцерів 68-ої бригади.

Російські дрони-бомбери та розвідувальні «крила» ефективно вибивають українську логістику. Без системного знищення ворожих пілотів та їхніх пунктів управління, як це успішно робив ГУР на Запорізькому напрямку, утримувати позиції стає неможливо.

Ситуація залишається критичною. Шляхи до Мирнограда та Покровська поступово тануть, і якщо ситуація не зміниться, міста можуть опинитися в «дроновому оточенні». Захисники закликають не зважати на оптимістичні рапорти, а зосередитися на вирішенні ключової проблеми – відновленні контролю над повітряним простором.

