Президент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву, написавши в соцмережі Х, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі шанси повернути свої території, окуповані Росією. Ця заява з’явилася після його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН, інформує Завтра.UA.

Трамп зазначив, що після ґрунтовного ознайомлення з військовою та економічною ситуацією в обох країнах, він дійшов висновку, що “повернення до початкових кордонів, звідки почалася ця війна, є цілком реальним варіантом”. Він додав, що це стане можливим “з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а особливо НАТО”.

Росія як «паперовий тигр»

У своєму дописі Трамп також розкритикував військові дії Росії, назвавши її схожою на “паперового тигра”. Він підкреслив, що три з половиною роки війни з Україною не принесли Росії престижу, а лише призвели до значних економічних проблем.

За словами Трампа, коли росіяни усвідомлять, на що їхня влада витрачає гроші, Україна зможе не тільки повернути свої території, але “може, навіть піти далі!”.

Зеленський розповів про зміну позиції Трампа

Володимир Зеленський прокоментував зміну бачення Трампа щодо війни. Під час пресконференції після зустрічі він зазначив, що розмова з американським колегою була “дуже доброю, конструктивною”.

На питання журналістів, що саме змусило Трампа змінити думку, Зеленський відповів, що ця інформація є частиною їхнього діалогу і має залишитися між ними. Проте він натякнув, що Трамп поступово усвідомив, що інформація від Путіна “була далекою від правди на полі бою”, і тепер “довіряє набагато більше мені”.

Подальша співпраця

Крім того, Трамп заявив, що США надалі постачатимуть зброю НАТО, щоб Альянс “міг робити з нею все, що забажає”, натякаючи на можливий механізм PURL. Він також побажав успіхів обом країнам.

