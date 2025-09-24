На Житомирщині викрили незаконний видобуток піску, що завдав довкіллю значних збитків. За матеріалами слідства, підозру повідомили керівнику місцевого товариства, який протягом року організовував незаконний промисел, інформує Завтра.UA.

Деталі злочинної схеми: як діяли зловмисники

За даними слідства, 34-річний керівник одного з товариств організував незаконний видобуток піску, попри відсутність необхідних дозволів на користування надрами. Протягом 2024 року його підприємство, ігноруючи законодавство, видобуло 68 745 кубометрів піску.

За підрахунками екологічної прокуратури, це завдало довкіллю збитків на суму понад 68 мільйонів гривень. Це є яскравим прикладом того, як жага до легкої наживи призводить до руйнівних наслідків для природи та суспільства.

Правові наслідки та перебіг розслідування

Керівнику підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України – незаконне користування надрами. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за дії, які завдали значних збитків державі.

Розслідування ведеться за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Житомирської обласної прокуратури. Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Житомирській області за оперативного супроводу УСБУ в Житомирській області, що свідчить про серйозність справи та її контроль на високому рівні.

Цей випадок вкотре підкреслює актуальність боротьби з корупцією та тіньовими схемами у сфері природокористування. Незаконний видобуток корисних копалин є однією з найпоширеніших корупційних практик, яка не лише шкодить природі, а й позбавляє державу значних надходжень до бюджету.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на Черкащині посадовці розкрадали надра майже на 200 млн грн.