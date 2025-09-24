На Черкащині, у Звенигородському районі, викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з незаконним видобутком каолінів. Посадовці одного з місцевих підприємств організували видобуток корисних копалин поза межами дозволеної ділянки. За попередніми оцінками, державі було завдано збитків на суму, що наближається до 190 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Організатори схеми та деталі злочину

За даними слідства, до організації злочинної схеми причетні директор структурного підрозділу та фахівець одного з місцевих підприємств. Протягом тривалого часу вони здійснювали видобуток каолінів, ігноруючи спеціальний дозвіл на користування надрами та контур підрахунку запасів. Зловмисники незаконно видобули близько 14 тисяч тонн каолінів.

Збитки для держави та подальші дії

Результатом такої протиправної діяльності стали колосальні збитки для держави — понад 189 мільйонів гривень. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у порушенні правил охорони та використання надр. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань.

