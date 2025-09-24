Новая эра для украинского футбола – Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Основатель футбольного клуба и Академии «Рух» Григорий Козловский еще весной объявил о начале реализации амбициозного проекта, цель которого — вывести детско-юношеский футбол в Украине на кардинально новый уровень.

В течение следующих двух лет в Винниках появится новейший комплекс, рассчитанный на обучение тысячи юных футболистов, с:

собственным филиалом британской школы,

современным манежем,

инновационными гибридными полями.

Масштабы и инновации: взгляд изнутри

Строительство нового комплекса Академии «Рух» впечатляет своими масштабами и уникальными архитектурными решениями. Как рассказал архитектор проекта Андрей, ключевой особенностью главного здания является интеграция трибун на 1160 зрительских мест непосредственно в сооружение. Такое решение позволило эффективно использовать ограниченную площадь и создать многофункциональное пространство.

Григорий Козловский отметил, что комплекс будет включать четыре полноразмерных футбольных поля, соответствующих всем нормативам УЕФА. Это позволит проводить на базе академии турниры национального и международного уровней. Помещения внутри спроектированы с максимальной эффективностью: скайбоксы на трибунах в обычное время будут служить учебными аудиториями, а для проведения масштабных мероприятий предусмотрен современный конференц-зал.

На верхних этажах разместятся мини-отель для команд-гостей и комнаты для первой команды «Руха», которые будут иметь собственные балконы с видом на главную арену. Для обеспечения питанием более тысячи воспитанников строится огромная столовая площадью 1000 м² с кухней на 600 м². Для родителей и посетителей будет работать отдельное кафе.

Уникальный манеж и энергетическая независимость

Одним из главных преимуществ новой академии станет крытый манеж с полноразмерным футбольным полем, построенный по современной технологии надувной конструкции.

«На сегодняшний день это будет единственный подобный объект на территории Западной и Центральной Украины, что позволит тренироваться и проводить матчи при любых погодных условиях в течение всего года», – отметил Григорий Козловский.

Учитывая энергетические вызовы в стране, проект предусматривает достижение частичной автономности. На крыше главного здания будет установлена солнечная электростанция, которая будет обеспечивать комплекс собственной электроэнергией и уменьшит нагрузку на городские сети.

Григорий Козловский: личный контроль и видение основателя

По словам архитектора, основатель ФК «Рух» Григорий Козловский не просто финансирует проект, а принимает непосредственное участие во всех этапах строительства. Он лично контролирует процессы, проводя ежедневные совещания со строителями.

«Он прекрасно понимает этапы строительства, процессы и задает именно те вопросы, которые действительно должны происходить последовательно. Григорий Козловский не просто контролирует, он держит руку на пульсе», — отмечает Андрей.

Концепция академии родилась из опыта самого Козловского, который посетил ведущие футбольные академии мира, изучая их преимущества и недостатки. Именно его видение легло в основу этого уникального для Украины проекта. Даже кабинет основателя спроектирован так, чтобы из него открывался панорамный вид на все объекты академии.

Социальная миссия и инвестиция в будуще

Григорий Петрович Козловский подчеркивает, что Академия «Рух» – это не просто спортивный объект, а важная социальная миссия и инвестиция в будущее украинской нации. Недавно его деятельность получила высокую оценку: издание «Экономические новости» включило Козловского в рейтинг ТОП-10 инвесторов Западной Украины, отметив его как яркий пример социально ответственного бизнеса.

Завершение строительства этого грандиозного объекта запланировано на осень 2026 года. Без сомнения, его открытие станет новой страницей в истории украинского футбола.