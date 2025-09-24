12.4 C
Kyiv
Середа, 24 Вересня, 2025
type here...

Новая эра для украинского футбола – Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Політика
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

Основатель футбольного клуба и Академии «Рух» Григорий Козловский еще весной объявил о начале реализации амбициозного проекта, цель которого — вывести детско-юношеский футбол в Украине на кардинально новый уровень.

В течение следующих двух лет в Винниках появится новейший комплекс, рассчитанный на обучение тысячи юных футболистов, с:

  • собственным филиалом британской школы,
  • современным манежем,
  • инновационными гибридными полями.

Масштабы и инновации: взгляд изнутри

 

Строительство нового комплекса Академии «Рух» впечатляет своими масштабами и уникальными архитектурными решениями. Как рассказал архитектор проекта Андрей, ключевой особенностью главного здания является интеграция трибун на 1160 зрительских мест непосредственно в сооружение. Такое решение позволило эффективно использовать ограниченную площадь и создать многофункциональное пространство.

24 1 Новая эра для украинского футбола - Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Григорий Козловский отметил, что комплекс будет включать четыре полноразмерных футбольных поля, соответствующих всем нормативам УЕФА. Это позволит проводить на базе академии турниры национального и международного уровней. Помещения внутри спроектированы с максимальной эффективностью: скайбоксы на трибунах в обычное время будут служить учебными аудиториями, а для проведения масштабных мероприятий предусмотрен современный конференц-зал.

На верхних этажах разместятся мини-отель для команд-гостей и комнаты для первой команды «Руха», которые будут иметь собственные балконы с видом на главную арену. Для обеспечения питанием более тысячи воспитанников строится огромная столовая площадью 1000 м² с кухней на 600 м². Для родителей и посетителей будет работать отдельное кафе.

0x0 27 1 Новая эра для украинского футбола - Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Уникальный манеж и энергетическая независимость

Одним из главных преимуществ новой академии станет крытый манеж с полноразмерным футбольным полем, построенный по современной технологии надувной конструкции.

«На сегодняшний день это будет единственный подобный объект на территории Западной и Центральной Украины, что позволит тренироваться и проводить матчи при любых погодных условиях в течение всего года», – отметил Григорий Козловский.

Учитывая энергетические вызовы в стране, проект предусматривает достижение частичной автономности. На крыше главного здания будет установлена солнечная электростанция, которая будет обеспечивать комплекс собственной электроэнергией и уменьшит нагрузку на городские сети.

0x0 26 Новая эра для украинского футбола - Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Григорий Козловский: личный контроль и видение основателя

По словам архитектора, основатель ФК «Рух» Григорий Козловский не просто финансирует проект, а принимает непосредственное участие во всех этапах строительства. Он лично контролирует процессы, проводя ежедневные совещания со строителями.

«Он прекрасно понимает этапы строительства, процессы и задает именно те вопросы, которые действительно должны происходить последовательно. Григорий Козловский не просто контролирует, он держит руку на пульсе», — отмечает Андрей.

Концепция академии родилась из опыта самого Козловского, который посетил ведущие футбольные академии мира, изучая их преимущества и недостатки. Именно его видение легло в основу этого уникального для Украины проекта. Даже кабинет основателя спроектирован так, чтобы из него открывался панорамный вид на все объекты академии.

341 Новая эра для украинского футбола - Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Социальная миссия и инвестиция в будуще

Григорий Петрович Козловский подчеркивает, что Академия «Рух» – это не просто спортивный объект, а важная социальная миссия и инвестиция в будущее украинской нации. Недавно его деятельность получила высокую оценку: издание «Экономические новости» включило Козловского в рейтинг ТОП-10 инвесторов Западной Украины, отметив его как яркий пример социально ответственного бизнеса.

0x0 21 1 Новая эра для украинского футбола - Григорий Козловский анонсировал строительство уникальной Академии «Рух» на тысячу детей

Завершение строительства этого грандиозного объекта запланировано на осень 2026 года. Без сомнения, его открытие станет новой страницей в истории украинского футбола.

Останні новини
Ще новини

Гарячі Новини

Маст рід

Популярні Категорії