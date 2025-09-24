Супертайфун «Рагаса» спричинив масштабні руйнування в Азії, залишивши за собою жертви, повені та хаос. За останніми даними, на Тайвані загинули щонайменше 14 людей, сотні вважаються зниклими безвісти. Шторм рухається в бік материкового Китаю, змушуючи владу евакуювати мільйони людей. Про це повідомляє The Guardian, інформує Завтра.UA.

Тайвань: Прорив озера призвів до трагедії

Найбільший удар тайфуну припав на східний повіт Хуалянь, Тайвань, де «Рагаса» спричинив прорив бар’єру багаторічного озера. Ця подія призвела до трагічних наслідків: загинуло 14 осіб, ще 18 отримали поранення. Внаслідок стихійного лиха міст Матаян було зруйновано.

Тайфун також пройшовся північними Філіппінами, забравши життя щонайменше двох людей.

Гонконг: Штормовий нагін і хаос

Після Тайваню «Рагаса» дістався Гонконгу, обрушивши на місто сильні вітри, проливні дощі та штормовий нагін, який підняв рівень води в прибережних районах на понад 3 метри.

Значні руйнування: У багатьох районах Гонконгу повалені дерева та повені. Штормова хвиля розбила скляні двері елітного готелю Fullerton Ocean Park і затопила його вестибюль. Персонал та гості готелю були евакуйовані.

Транспортний колапс: Рух поїздів на відкритих ділянках був призупинений, а на підземних ділянках — обмежений. Сотні пасажирських авіарейсів скасовано.

Рятувальні операції: Понад 760 людей знайшли притулок у тимчасових центрах. Поліція також повідомила про госпіталізацію п'ятирічного хлопчика та його батьків після того, як вони впали в море під час спостереження за хвилями.

Південний Китай готується до удару

За прогнозами, супертайфун «Рагаса» досягне узбережжя провінції Гуандун (материковий Китай) у другій половині дня. Влада наказала закрити школи та підприємства щонайменше в 10 містах, що торкнулося десятків мільйонів людей. У деяких містах, зокрема Шеньчжень та Чжухай, оголошено евакуацію. Вулиці Янцзяня, міста, розташованого поблизу очікуваного місця удару тайфуну, спорожніли.

Вчені зазначають, що такі шторми, як «Рагаса», стають сильнішими внаслідок глобального потепління та зміни клімату.

