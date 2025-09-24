Європейський Союз та Індонезія після багатьох років переговорів завершили роботу над торговельною угодою, яка вперше відкриває індонезійський ринок для експорту європейського вина та міцних напоїв. Однак, за інформацією видання Politico, Брюссель погодився тримати цю частину угоди в таємниці, щоб не викликати негативну реакцію в Індонезії — країні з найбільшим у світі мусульманським населенням, інформує Завтра.UA.

Таємна поступка: чому ЄС не афішує свою перемогу

В офіційних повідомленнях Єврокомісії про завершення торговельної угоди з Індонезією немає жодної згадки про алкоголь. Це навмисний крок. Високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності пояснив, що такий підхід зумовлений «чутливістю для наших партнерів». Інший європейський чиновник розповів, що індонезійські колеги просили не розголошувати ці положення, оскільки для них це надзвичайно ризикована тема.

«Деякі делегати з іншого боку сказали: ‘Я ризикую своїм життям, укладаючи цю угоду’», — зазначив співрозмовник.

Європейські переговорники мусили балансувати між прагненням досягти комерційної перемоги та обережністю, аби не зачепити сувору культурну й релігійну позицію Індонезії щодо алкоголю.

Обмежені, але важливі квоти

Хоча офіційні документи мовчать, деталі угоди показують, що Індонезія погодилася на тарифні квоти (ТРК):

1985 тонн для вина;

для вина; 400 тонн для міцних напоїв.

Ці обсяги будуть імпортуватися за пільговою ставкою мита — 5%. Після перевищення цього ліміту застосовуватимуться значно вищі тарифи: 90% для вина та 150% для міцних напоїв.

Щоб ще більше зменшити значення цих цифр, європейські чиновники погодилися представляти обсяги в тоннах, а не в більш звичному для індустрії еквіваленті — гектолітрах. Це, за їхніми словами, було свідомим кроком, щоб «зробити цифри меншими». За словами одного з чиновників ЄС, ця поступка з боку Індонезії є «величезною», оскільки країна ніколи раніше не йшла на такі компроміси з жодним торговельним партнером.

Алкоголь і Балі: туристичний вектор

Індонезія має один із найнижчих показників споживання алкоголю в Південно-Східній Азії, а громадська думка переважно негативно ставиться до його лібералізації. Проте європейські переговорники зосередилися на туристичних центрах, зокрема на острові Балі.

Балі є найпопулярнішим туристичним напрямком в Індонезії, де попит на алкоголь значно вищий. У 2024 році острів відвідали понад 1,5 мільйона австралійських туристів, що підкреслює потенціал ринку. Європейські експортери розраховують постачати свою продукцію саме в такі регіони, де вже існує сталий попит.

Посольство Індонезії поки що не відповіло на запит щодо коментарів.

Результатом угоди став дипломатичний трюк: Брюссель отримав значну комерційну перемогу, але вирішив не хизуватися нею публічно. Однак з часом, коли європейські експортери почнуть використовувати нові можливості, цю «таємницю» буде складно приховати.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ЄС закриває двері для росіян.