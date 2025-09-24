За 1400 км від кордону: дрони СБУ вразили завод-гігант, що фінансує російську армію

Служба безпеки України продовжує системно вражати об’єкти нафтопереробної галузі Росії, що фінансують агресивну війну проти України. У результаті нової атаки дрони СБУ вдруге за тиждень успішно уразили одне з найбільших у світі нафтопереробних підприємств — “Газпром Нафтохім — Салават”. Воно розташоване в Башкортостані. Про це повідомляє NV, інформує Завтра.UA.

Безпрецедентна відстань та точність

Дрони Центру спеціальних операцій «А» СБУ подолали понад 1400 кілометрів, щоб дістатися до цілі. Це робить цю атаку однією з найбільш далекобійних операцій за весь час повномасштабного вторгнення. Унаслідок влучань на території заводу виникла масштабна пожежа, ступінь пошкоджень наразі з’ясовується.

Стратегічна важливість об’єкта

“Газпром Нафтохім — Салават” є ключовим підприємством російської нафтової промисловості, яке виробляє широкий спектр продукції, включаючи автомобільні бензини, дизельне паливо та мазут. Ці продукти є критично важливими для забезпечення логістики та функціонування російської військової машини.

Другий удар за тиждень

Це вже друга успішна атака на цей завод. Уперше українські дрони уразили його 18 вересня, тоді було пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-4, що відповідає за первинну переробку нафти та її перетворення на паливо. Повторний удар підкреслює послідовність стратегії СБУ щодо систематичного виведення з ладу критичної інфраструктури ворога.

Коментар СБУ: “Сезон «бавовни» у розпалі”

Джерела в СБУ підкреслили, що такі атаки є прицільними та мають на меті завдати максимальної шкоди об’єктам, які безпосередньо фінансують війну. «Країна-бензоколонка має остаточно зрозуміти, що агресія проти України коштує їй дуже дорого», — заявили в СБУ. Цей меседж є чітким сигналом, що Україна здатна завдавати ударів по стратегічно важливих цілях глибоко в тилу ворога, змушуючи агресора відчути наслідки своїх дій.

Нагадаймо, раніше стало відомо як обмеження ЄС паралізують роботу найбільшого іноземного НПЗ “Роснефти”.