Рада Європейського Союзу оприлюднила рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України. Документ передбачає, що українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну, інформує Завтра.UA.

Режим тимчасового захисту, який наразі діє, має завершитися 4 березня 2027 року. Рекомендації покликані забезпечити плавний перехід і допомогу як тим, хто залишиться, так і тим, хто повернеться. Держави ЄС сприятимуть інтеграції тих, хто обере новий статус, та допомагатимуть із реінтеграцією в Україні для тих, хто планує повернутися.

Перехід на національні статуси та інші дозволи

Для тих, хто вирішить залишитися в Європейському Союзі, пропонується перейти з тимчасового захисту на національні правові статуси країн-членів. Це може бути дозвіл на проживання на підставі:

роботи або самозайнятості;

або самозайнятості; навчання ;

; сімейних обставин ;

; інших критеріїв.

Держави-члени ЄС мають надавати чітку інформацію про переваги цих статусів, щоб українці могли прийняти зважене рішення.

Ті, хто не зможе отримати національний статус, матимуть можливість подавати заявки на інші дозволи відповідно до директив ЄС. Важливо: при цьому вони втратять статус тимчасового захисту і не зможуть поєднувати його з новим дозволом.

Програми добровільного повернення та підтримка

ЄС підкреслює, що повернення має бути добровільним, поетапним та гуманним. Для цього передбачено кілька механізмів:

Ознайомчі візити додому: Українцям дозволять здійснювати короткі поїздки до України, щоб оцінити умови для повернення, перевірити стан майна або зв’язатися з рідними.

Українцям дозволять здійснювати короткі поїздки до України, щоб оцінити умови для повернення, перевірити стан майна або зв’язатися з рідними. Програми добровільного повернення: Після завершення тимчасового захисту (орієнтовно протягом одного року після 4 березня 2027 року) країни ЄС запровадять програми з фінансуванням від Союзу. Вони включатимуть підтримку житлом, медичною допомогою та реінтеграцією в Україні. Учасники цих програм зберігатимуть право на легальне проживання в ЄС до моменту виїзду.

Після завершення тимчасового захисту (орієнтовно протягом одного року після 4 березня 2027 року) країни ЄС запровадять програми з фінансуванням від Союзу. Вони включатимуть підтримку житлом, медичною допомогою та реінтеграцією в Україні. Учасники цих програм зберігатимуть право на легальне проживання в ЄС до моменту виїзду. Захист уразливих груп: Особи з особливими потребами або батьки дітей, які ще навчаються у школі, зможуть залишатися довше — доки Україна буде готова їх прийняти, або до завершення навчального року після 4 березня 2027 року.

Крім того, у країнах ЄС створюватимуться спеціальні «центри єдності» (Unity Hubs). Вони інформуватимуть українців про можливості легалізації, умови повернення та ситуацію в Україні. ЄС також наголошує на необхідності координації з українською владою щодо питань житла та соціальних послуг.

