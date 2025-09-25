На Вінниччині в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили чергову схему корупції та підробки документів для ухилення від мобілізації. 43-річний житель Дніпропетровщини намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька, використовуючи фальшиві свідоцтва про народження дітей, інформує Завтра.UA.

Фальшиві “перепустки”: сумнівні свідоцтва на двійнят

Чоловік прибув на пункт пропуску сам, не маючи при собі жодного члена своєї родини. Для підтвердження статусу багатодітного батька, який надає право на виїзд під час воєнного стану, він надав на паспортному контролі свідоцтва про народження трьох дітей.

Документ старшої доньки був справжнім, однак свідоцтва на 3-річних двійнят, нібито народжених в Ізраїлі, одразу викликали підозру. Як зазначають прикордонники, вони радше нагадували «свіжопридбані перепустки», аніж офіційні документи.

«Документи старшої доньки виглядали переконливо і не викликали жодних сумнівів у їх дійсності, а ось свідоцтва на 3-річних двійнят… радше нагадували «свіжопридбані перепустки» для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні.

Перевірка швидко підтвердила підозри: обидва іноземних документи виявилися підробленими і не відповідали встановленим зразкам.

Корупційний слід: ціна ухилення від мобілізації

Цей випадок вкотре підкреслює проблему корупційних схем, що процвітають в умовах воєнного стану і спрямовані на незаконний перетин кордону та ухилення від мобілізації. Свідчення про народження дітей, зокрема двійнят, є одним із найпопулярніших способів отримати відстрочку або право на виїзд, що створює чорний ринок для торгівлі фальшивими документами та використання посередників.

Наслідки для псевдобатька

Псевдобатькові було відмовлено у пропуску через державний кордон.

За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України — «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Чоловіку загрожує відповідальність за спробу використання підроблених документів, які, ймовірно, були придбані ним у корупційний спосіб для уникнення військової служби.

