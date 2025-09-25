Уряд Китайської Народної Республіки (КНР) ухвалив рішення про припинення дії неофіційних субсидій на імпорт ключових російських сировинних товарів, зокрема міді та нікелю. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Завтра.UA.

Раніше ці пільги, що надавалися державним компаніям у формі знижок або фіксованих виплат, були критично важливими для російських постачальників. Вони компенсували логістичні витрати та створювали конкурентні переваги для російських металів, забезпечуючи стабільність ланцюгів поставок на тлі західних санкцій. Скасування субсидій означає, що штучна перевага постачальників із РФ зникає.

Стратегія КНР: Оптимізація та Диверсифікація

Рішення Пекіна є частиною ширшої стратегії оптимізації державних витрат і диверсифікації імпортних потоків. Китай активно нарощує інвестиції у видобуток міді та нікелю в інших регіонах світу, зокрема в Індонезії, Африці та Латинській Америці.

Крім того, Пекін прагне захистити свій внутрішній ринок від цінових перекосів. Російські метали, які продаються з дисконтом через західні санкції, створювали нерівновагу. Скасування субсидій має стабілізувати ціни для китайських виробників, зменшуючи вплив дешевої російської сировини.

Загальне Падіння Імпорту Російських Сировинних Товарів

Зміни щодо субсидій відбуваються на тлі загального скорочення китайського імпорту більшості російських сировинних товарів у першій половині 2025 року (січень–червень):

Нафта: падіння на 11% у річному вимірі.

падіння на у річному вимірі. Нафтопродукти: падіння на 28% .

падіння на . СПГ: падіння на 13% .

падіння на . Деревина та вугілля: падіння на 10%.

Наслідки для Російських Гігантів

Для російських компаній, які критично залежать від китайського ринку, наслідки будуть відчутними. Зниження конкурентоспроможності їхніх металів у КНР призведе до значного скорочення прибутків найбільших виробників, таких як «Норильський нікель» і «Русал». Це рішення Китаю стає серйозним економічним викликом для Росії, яка намагається переорієнтувати свої сировинні потоки на Схід після втрати значної частини західних ринків.

