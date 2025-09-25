Щоб не втратити страховий стаж, усі українці до 10 червня 2026 року мають перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат — Пенсійний фонд радить перевірити електронні записи стажу, щоб уникнути проблем із виплатами, інформує Завтра.UA.

Залишився обмежений час на оцифрування

В Україні триває п’ятирічний перехідний період для переведення паперових трудових книжок в електронний формат, який розпочався 10 червня 2021 року. Згідно із законом №1217, кінцевий термін для цього процесу — 10 червня 2026 року.

Несвоєчасне оцифрування може мати серйозні наслідки, зокрема втрату страхового стажу, його скорочення, а також затримку з оформленням пенсії.

Як відбувається оцифрування

Процес переведення паперової трудової книжки в електронний формат передбачає сканування всіх її сторінок, а також документів, які підтверджують страховий стаж.

Наявність електронної трудової книжки забезпечує низку переваг:

Дозволяє уникнути проблем у разі втрати або пошкодження паперової версії.

Дає змогу підтвердити стаж до 2004 року, який є критично важливим для розрахунку пенсії.

Важливо перевірити свій стаж онлайн

Пенсійний фонд України (ПФУ) радить громадянам не зволікати й перевірити правильність внесених електронних записів стажу. Для цього потрібно:

Створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або скористатися мобільним застосунком ПФУ. Перейти у розділ «Електронна трудова книжка». Ретельно перевірити оцифровані записи.

У разі виявлення помилок, неточностей або незанесених даних, громадянин може подати відповідне звернення через систему ПФУ для їхнього коригування.

Ризики для пенсійних виплат

Відсутність електронної трудової книжки після 10 червня 2026 року може призвести до скорочення зарахованого страхового стажу, що, своєю чергою, загрожує зменшенням розміру пенсійних виплат.

Нагадаємо, що у 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть такими:

Для виходу на пенсію у 60 років — 33 роки стажу.

— стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки — 23 роки стажу.

— стажу. Для виходу на пенсію у 65 років — 15 років стажу.

Не відкладайте оцифрування, щоб уникнути проблем із нарахуванням пенсії в майбутньому.

