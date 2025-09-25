Верховна Рада зробила значний крок до реформування системи оподаткування електронної комерції. У парламенті зареєстровано законопроєкт № 14025 про оподаткування продажів на цифрових платформах, який, за оцінкою експертів, є м’якшим та деталізованішим порівняно з попередніми ініціативами. Керівник практики податкового права ЮФ «Ілляшев та Партнери» Іван Маринюк у своїй колонці розповів про ключові нововведення, інформує Завтра.UA.

Чіткі пороги та захист дрібних продавців

Головна зміна полягає у відмові від ідеї “тотального” оподаткування інтернет-операцій. Законопроєкт вводить чіткі пороги та винятки для дрібних продажів:

Не оподатковуються доходи до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 36 тис. грн у 2025 році ).

до (близько ). Виключення для випадкових продажів: Вимоги щодо відкриття спеціального рахунку не застосовуються для тих, хто здійснює до трьох продажів на суму до 2000 євро.

Цифрові платформи стають податковими агентами

Ключовою новацією є зміна ролі цифрових платформ (маркетплейсів). Відтепер саме вони стають податковими агентами:

Ідентифікують продавців та збирають дані .

та . Подають інформацію до податкової служби.

до податкової служби. Утримують податки з операцій.

Це суттєво спрощує процес, перекладаючи відповідальність за декларування, яка раніше лежала переважно на фізичних особах, на операторів платформ. Крім того, законопроєкт скасовує обов’язкову реєстрацію ФОП для постійних продавців на платформах.

Спеціальний податковий режим та наближення до стандартів ЄС

Проєкт закону пропонує спеціальний режим із пониженою ставкою ПДФО (5%) для продавців, які відповідають певним умовам, включаючи:

Використання спеціального банківського рахунку .

. Неперевищення граничного річного доходу (орієнтовно 6,7 млн грн).

Ця модель значно гнучкіша і наближає українські правила до європейських норм (DAC7) та стандартів ОЕСР, встановлюючи баланс між прозорістю доходів та захистом користувачів від зайвої бюрократії.

Нюанси, які варто врахувати українцям

Попри спрощення, законопроєкт містить певні моменти, які можуть створити незручності для користувачів:

1. Тягар для дрібних продавців

Навіть якщо дохід особи від продажів на всіх платформах не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 тис. грн), платформи все одно утримуватимуть податки. Для повернення цих коштів особі доведеться подавати податкову декларацію наступного року. Це може стати бюрократичним квестом, якщо не буде налагоджено автоматичне повернення.

2. Залежність від платформи

У разі неналежного виконання оператором цифрової платформи своїх обов’язків, доходи продавця можуть бути оподатковані на загальних підставах, а не за зниженою ставкою.

3. Спеціальний рахунок та банківська таємниця

Особам, які здійснюють більше трьох продажів на рік і бажають скористатися зниженою ставкою ПДФО, необхідно буде відкрити спеціальний рахунок у банку. При цьому відкриття такого рахунку вимагатиме згоди на розкриття банківської таємниці щодо руху коштів на ньому.

