В ніч проти 25 вересня 2025 року російські війська здійснили нову масовану атаку безпілотниками по території України. Основний акцент атаки припав на об’єкти критичної інфраструктури у низці областей, зокрема, на Вінниччині, де зафіксовані влучання, інформує Завтра.UA.

Наслідки удару на Вінниччині

Внаслідок нічної атаки ворога об’єкти енергетики Вінницької області зазнали значних пошкоджень.

Є влучання в об’єкти енергетики – повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила про це близько 04:51.

Через пошкодження було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів.

Електропостачання та рух потягів відновлено станом на 6:05 ранку.

Пожежу на місці влучання ліквідовано о 5:30.

Постраждалих серед людей немає, а також не надходило звернень щодо пошкодження житлових будинків.

Усі відповідні служби працювали над ліквідацією наслідків обстрілу. Загалом залучено 76 одиниць техніки та особового складу.

Хронологія та рух БПЛА

Атака безпілотниками розпочалася ввечері 24 вересня, коли у низці областей була оголошена повітряна тривога.

23:41 (24 вересня): Повітряні сили повідомляють про рух кількох груп БПЛА через Миколаївщину у напрямку Одещини.

00:53: Зафіксовано рух БПЛА на Кіровоградщині (на північ), Миколаївщині (у напрямку Вознесенська), Сумщині (в районі Охтирки) та з акваторії Чорного моря на Одещину.

Зафіксовано рух БПЛА на Кіровоградщині (на північ), Миколаївщині (у напрямку Вознесенська), Сумщині (в районі Охтирки) та з акваторії Чорного моря на Одещину. 02:08: Деякі групи БПЛА з Одещини продовжують рух у напрямку Вінниччини.

Деякі групи БПЛА з Одещини продовжують рух у напрямку Вінниччини. 03:04: “Шахеди” фіксуються на Вінниччині, Полтавщині (Миргород, Зіньків) та Сумщині.

“Шахеди” фіксуються на Вінниччині, Полтавщині (Миргород, Зіньків) та Сумщині. 04:29: БПЛА на Сумщині (район Лебедина) та Полтавщині (повз Нові Санжари).

БПЛА на Сумщині (район Лебедина) та Полтавщині (повз Нові Санжари). 04:51 Офіційно підтверджено влучання в об’єкти енергетики на Вінниччині.

Офіційно підтверджено влучання в об’єкти енергетики на Вінниччині. 05:04 Фіксувалися пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) у напрямку Донеччини.

Фіксувалися пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) у напрямку Донеччини. 05:56 Зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, які рухалися південно-західним курсом.

Зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, які рухалися південно-західним курсом. 06:30Повідомлено про рух групи БпЛА на Сумщині в районі Шостки.

Загальні дані по атаці

У ніч проти 24 вересня війська РФ атакували Україну 152 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Близько 80 із них були “Шахедами”. Українська протиповітряна оборона змогла знешкодити 126 російських дронів.

Наразі відповідні служби продовжують роботу з ліквідації всіх наслідків нічного обстрілу.

