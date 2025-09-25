«Репараційний кредит» Європейського Союзу для України може сягнути 130 мільярдів євро, що є справді колосальною сумою. Про це повідомили чиновники ЄС, близькі до переговорів, передає агенство Reuters. Остаточний розмір позики буде визначено після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінить потреби України у фінансуванні на 2026 та 2027 роки, інформує Завтра.UA.

Ідея надання Києву такого «репараційного кредиту», що базуватиметься на залишках готівки із знерухомлених на Заході російських активів, була запропонована президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 10 вересня.

Умови та Ризики Кредиту

Ця позика має на меті допомогти Києву у фінансуванні його воєнних зусиль. Важливою умовою є те, що вона буде повернена Україною лише після отримання репарацій від Росії згідно з мирною угодою.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ризик неповернення кредиту колективно нестимуть європейські та, можливо, деякі інші країни G7.

Російські Активи як Основа Фінансування

Більшість із приблизно 210 мільярдів євро заморожених російських активів, що знаходяться в Європі, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

За словами чиновників, 175 мільярдів євро активів у Euroclear вже досягли терміну погашення та перетворилися на готівку. Саме вона і може стати фінансовою основою для нового кредитного інструменту.

Проте, перш ніж ЄС продовжить надання нового репараційного кредиту, він має намір повернути 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів США) кредиту G7, узгодженого минулого року. За розрахунками чиновників, це залишить близько 130 мільярдів євро грошового залишку, доступного для нового інструменту.

Використання Активів Без Конфіскації

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що рішення щодо розміру кредиту Комісія ухвалить лише після отримання оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на найближчі два роки.

Високопосадовці міністерства фінансів ЄС підтвердили, що жодних конкретних деталей наразі не узгоджено. Єврокомісія розробляє складний механізм, який дозволить використати заморожені російські активи без їх повної конфіскації. Це є «червоною лінією» для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку (ЄЦБ), які занепокоєні правовими та фінансовими ризиками.

Ймовірно, механізм репараційних кредитів включатиме спеціальну цільову структуру. Цій структурі можуть бути переказані іммобілізовані російські кошти від Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією з гарантіями ЄС, а можливо, й урядів країн «Великої сімки».

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп тисне на Брюссель, а не на Кремль: США перекладають фінансовий тягар війни на союзників.