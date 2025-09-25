Нова публікація президента США Дональда Трампа в соціальних мережах, де він спростував свої попередні песимістичні заяви щодо України, викликала стриману реакцію в Києві та Брюсселі. Хоча Трамп вперше припустив, що Україна може повернути втрачену територію, він не запропонував жодних нових кроків США на підтримку Києва. Фактично переклавши відповідальність за припинення війни та посилення тиску на Росію на європейських союзників. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Зміна тону щодо України

У вівторок у дописі в соціальних мережах Трамп спростував свої попередні заяви про те, що Україна «не має жодних карт для розіграшу» у війні. Це сталося після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Він припустив, що Україна може повернути собі 20% втраченої території за підтримки Європи.

Публічно українські та європейські чиновники схвалили цю зміну позиції, розцінюючи її як ослаблення побоювань щодо можливого припинення життєво важливої ​​військової допомоги з боку США. Однак приватно вони були обережнішими, відчуваючи, що американський президент зміщує на них відповідальність за припинення конфлікту.

Примітно, що у своєму дописі Трамп не згадав про нові кроки щодо посилення санкцій проти Росії.

Тиск на Європу замість Росії

Новий “оптимістичний” погляд Трампа на перспективи України супроводжується посиленням тиску не на Росію, а на Європу. Його твердження про можливе повернення територій також суперечить більшості оцінок союзних розвідок. Які вважають найбільшим, на що можуть сподіватися обидві сторони, кривавий глухий кут.

Цей крок розцінюється як спроба відволікти увагу та передати м’яч європейцям. Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні, вважає, що Трамп “насправді просто намагається залізти Путіну під шкіру”, але при цьому не збирається “щось із цим робити”.

Вимоги до ЄС щодо енергоносіїв та санкцій

Трамп посилив тиск на Європу, вимагаючи скоротити закупівлі нафти та газу з Росії, які й так різко впали після повномасштабного вторгнення. ЄС пообіцяв прискорити кроки щодо обмеження решти потоків нафти та ЗПГ, щоб задовольнити його.

Більш складною вимогою є запровадження заборонних тарифів (до 100%) для покарання країн, які збільшили закупівлі російського палива після вторгнення — зокрема Китаю та Індії. Трамп повторив цю вимогу у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що Європа має вжити “точно таких самих заходів”. Однак ЄС зазвичай не запроваджує таких масштабних вторинних санкцій, до того ж блок сильно залежить від торгівлі з Китаєм.

Чому США не поспішають із діями?

Кремль дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну до переговорів на його умовах, і що Трамп навряд чи зробить щось для посилення обороноздатності Києва.

Експерти зазначають, що Трамп “все ще хоче укласти угоду і на її завершенні заробити гроші”, що можуть ускладнити нові санкції. Як наслідок, замість посилення дій США, він “перекладає провину на Європу”.

США могли б вжити більш негайних заходів, наприклад, знизити ліміт ціни на російську нафту до рівня ЄС ($47,60 за барель) або чинити конкретний тиск на найбільших порушників у ЄС, таких як Угорщина та Словаччина. Проте, за винятком загального прохання дотримуватись санкцій, ці країни, лідери яких мають тісні зв’язки з адміністрацією Трампа, поки що не стикалися з конкретним тиском з боку Вашингтона.

Нагадаймо різка зміна риторики Трампа викликала в Європі більше запитань, ніж відповідей.