Завершено розслідування однієї з найрезонансніших корупційних справ останнього часу: НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо розкрадання понад 88 мільйонів гривень у Державній міграційній службі (ДМС). Серед обвинувачених — не лише іноземний бізнесмен-організатор, а й екскерівництво відомства. Яке, за версією слідства, цинічно привласнило бюджетні кошти, виділені на ремонт державного об’єкта, інформує Завтра.UA.

Суть справи: Схема привласнення коштів на ремонті центрального офісу

Події, що лягли в основу обвинувачення, відбувалися у 2015 році. Тоді ДМС отримала від держави будівлю в центрі Києва для облаштування свого центрального офісу.

За даними слідства, бізнесмен – громадянин росії, який мав тісні зв’язки з високопосадовцями, організував злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт цієї будівлі. До реалізації плану він залучив тодішнє керівництво ДМС, а саме:

голову відомства,

його заступника,

начальника господарської частини,

а також низку інших службовців.

Голова Служби, за версією слідства, забезпечував укладення договорів із компаніями, які були підконтрольні організатору, тоді як інші потенційні підрядники штучно не допускалися до конкурсів.

Як діяла корупційна «оборудка»

Схема розкрадання діяла протягом кількох років. Її учасники використовували типові для корупційних злочинів методи:

Завищення вартості виконаних робіт. Підписання «порожніх актів» про нібито виконані роботи. Дублювання ремонтів, які насправді не проводилися або були вже оплачені.

Унаслідок цих дій державі було завдано збитків на суму понад 88 мільйонів гривень.

Арешт активів та додаткові наслідки

У ході досудового розслідування детективи НАБУ вжили заходів для відшкодування збитків. Забезпечено арешт активів обвинувачених на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.

Викриття масштабної корупційної оборудки відбулося у вересні 2023 року.

Крім того, матеріали слідства НАБУ стали підставою для дій Антимонопольного комітету (АМКУ). АМКУ встановив змову трьох компаній бізнесмена-організатора та оштрафував їх на 3,46 мільйона гривень (рішення від 27 грудня 2022 року та 13 червня 2024 року).

Розслідування було розпочато за власними напрацюваннями детективів НАБУ, а документування злочинної діяльності здійснювалося за участю працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Наразі справу передано до суду, який має визначити міру відповідальності обвинувачених за розкрадання державних коштів.

Нагадаймо, раніше стало відомо про схему на мільйони: на Черкащині посадовці розкрадали надра майже на 200 млн грн.