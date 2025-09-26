Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до процедури військового обліку, значно спростивши її для громадян. Основна мета — зменшити необхідність особистого відвідування ТЦК та автоматизувати низку процесів. Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Завтра.UA.
Спрощений облік для 17-річних: тепер через «Резерв+» без ВЛК
Однією з ключових новацій є дистанційна постановка на військовий облік для юнаків, яким виповнюється 17 років.
Що змінилося:
- Дистанційна постановка: Чоловіки, яким у поточному році виповнюється 17 років (щорічно з 1 січня до 31 липня), тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+» (електронний кабінет призовника).
- Без відвідування ТЦК та ВЛК: Постановка на облік для цієї категорії громадян здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
- Збережено опцію особистого візиту: При бажанні, юнаки можуть, як і раніше, особисто прибути до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.
«Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК», — йдеться у повідомленні Міноборони.
Автоматизація обліку: охоплення неврахованих та зняття з обліку
Уряд також запровадив механізми автоматичної постановки та зняття з військового обліку для дорослих громадян.
Автоматична постановка на облік (25-60 років)
- Для кого: Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.
- Мета: Це нововведення має зменшити кількість ручних операцій та усунути потребу відвідувати ТЦК та СП для цієї категорії громадян.
Автоматичне зняття з обліку
- Граничний вік: Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.
- Відповідальність установ: Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Оформлення відстрочки онлайн: нова функція «Резерв+»
Міністерство оборони анонсувало розширення функціоналу застосунку «Резерв+». Невдовзі у ньому з’явиться можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.
- Для кого: Ця функція першочергово стосуватиметься батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
Ці зміни спрямовані на цифровізацію процесів у сфері військового обліку, роблячи їх більш зручними та ефективними для громадян і держави.
