Кремль свідомо завищує свої бойові успіхи в Україні, щоб підживити хибний наратив про «неминучу перемогу» та тиснути на західних партнерів України. За даними аналізу Інституту вивчення війни (ISW), Міністерство оборони Росії (МО) систематично перебільшує заявлене просування на фронті, прагнучи сформувати у Заходу думку про безперспективність подальшої підтримки Києва, інформує Завтра.UA.

Штучне завищення територіальних здобутків

Аналіз ISW виявив значні розбіжності між заявленими Росією територіальними успіхами та реальними даними.

МО Росії стверджувало, що російські війська захопили щонайменше 4714 квадратних кілометрів на театрі військових дій у період з 1 січня по 25 вересня 2025 року. При цьому МО Росії також заявляло про захоплення 205 населених пунктів за цей час.

Однак, згідно з оцінками ISW, які базуються на наявних доказах, російські війська захопили лише 3434 квадратних кілометри з 1 січня.

Область Заява МО РФ (км²) Оцінка ISW (км²) Завищення (%) Луганська 205 151 36% Донецька 3308 2481 33% Запорізька 261 248 5% Дніпропетровська 175 96 83% Харківська 542 255 112% Сумська 223 210 6%

Найбільше завищення (на 112%) зафіксовано в Харківській області, де заявлені успіхи більш ніж удвічі перевищують реальні. Значні розбіжності також у Дніпропетровській (83%), Луганській (36%) та Донецькій (33%) областях.

МО Росії часто завищує свої територіальні претензії, щоб сформувати західне уявлення про військові можливості Росії та перспективи перемоги.

Кремль використовує ці неправдиві кількісні дані, щоб створити враження швидких темпів просування, хоча російські війська продовжують рухатися повільними кроками. Також ISW зазначає, що відеозаписи, де російські солдати тримають прапори, часто показують лише місії невеликих груп у районах, де війська не можуть забезпечити міцних позицій, але видаються за захоплення цілих населених пунктів.

Труднощі з наступальними операціями та передислокація сил

Незважаючи на агресивні заяви, російські війська не мають достатніх сил і засобів для одночасного проведення наступальних операцій на кількох ділянках фронту, як це передбачено в їхньому ширшому стратегічному плані на 2025 рік.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про перегрупування сил для наступальних операцій на Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Проте ці зусилля часто не є взаємодоповнюючими.

Передислокація елітних підрозділів: Росія перекидає відносно боєздатні підрозділи, як-от Повітряно-десантні війська (ПДВ) та морську піхоту, з менш пріоритетних ділянок (зокрема, Сумська, Херсонська області) на східні напрямки, такі як Костянтинівка, Добропілля та Покровський напрямок у Донецькій області.

Росія перекидає відносно боєздатні підрозділи, як-от Повітряно-десантні війська (ПДВ) та морську піхоту, з менш пріоритетних ділянок (зокрема, Сумська, Херсонська області) на східні напрямки, такі як Костянтинівка, Добропілля та Покровський напрямок у Донецькій області. Незвичайні маневри: Спостерігаються незвичайні переміщення, наприклад, перекидання частин 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Лиманського напрямку до Херсонського для формування резервів, і навпаки — з Херсонського до Лиманського.

Спостерігаються незвичайні переміщення, наприклад, перекидання частин 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) з Лиманського напрямку до Херсонського для формування резервів, і навпаки — з Херсонського до Лиманського. Вразливість Куп’янського напрямку: Наступальні підрозділи на Куп’янському напрямку Машовець охарактеризував як «крихкі», що будуть вразливими до українських контратак, якщо Росія не зможе виділити додаткові одну-дві дивізії для підтримки та прориву оборони.

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть мати труднощі з веденням одночасних наступальних операцій, особливо якщо будуть змушені перекидати ресурси з пріоритетних ділянок для стабілізації ситуації на інших напрямках.

Підвищення податків для фінансування «оборони»

Кремль шукає шляхи фінансування війни в умовах скорочення доходів від нафти і газу. Міністерство фінансів Росії оголосило про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22 відсотків з січня 2026 року, заявляючи, що ці зміни спрямовані насамперед на фінансування «оборони та безпеки».

Це підвищення, яке, як очікується, принесе близько 1,2 трильйона рублів додаткових доходів у 2026 році, може спричинити зростання цін на товари повсякденного вжитку та соціальне невдоволення. Кремль, усвідомлюючи це, намагається применшити вплив рішення, а державні ЗМІ згадують про підвищення ПДВ лише «дискретно» в кінці трансляцій.

Також проурядові боти активно поширюють у соцмережах меседжі на підтримку підвищення, стверджуючи, що кошти підуть «на оборону» та на допомогу військовим, і що громадяни «насправді не помітять» різницю.

Росія продовжує залякувати НАТО та веде діалог з США

Російські офіційні особи приватно визнали відповідальність за вторгнення трьох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня, пояснюючи це як відповідь на українські удари по Криму, які нібито стали можливими завдяки підтримці НАТО. Це свідчить про спроби Росії оцінити можливості та реакцію НАТО.

Паралельно Кремль посилив інформаційні операції, намагаючись переконати адміністрацію Трампа відмовитися від підтримки України, наголошуючи на «неминучості перемоги» Росії та готовності до мирних переговорів. Російські чиновники, включаючи Дмитра Медведєва, також вдаються до прямих ядерних погроз на адресу США.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Україна готується до нового етапу війни.