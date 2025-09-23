Цього тижня Президент України Володимир Зеленський прагне заручитися більшою підтримкою союзників, виступаючи в ООН і зустрічаючись з Дональдом Трампом. Проте за лаштунками Київ тихо готується до нового етапу війни, в якому він все більше покладається на власні сили. Про це пише агентство Reuters, інформує Завтра.UA.

Надії України на запровадження нових жорстких санкцій США проти Росії згасають. Новий прагматизм, що панує в Україні, робить візит Зеленського менш напруженим, ніж попередні поїздки до США. За інформацією видання, уроки, отримані після лютневого скандалу в Білому домі, вплинули на це. Після тієї катастрофічної зустрічі Київ провів інтенсивну європейську дипломатію та висловив жаль, що дозволило відновити важливий обмін розвідувальними даними та поставки зброї зі США.

Однак інтенсивне лобіювання не змогло переконати Трампа запровадити санкції, які б завдали достатньої шкоди російській воєнній економіці, щоб змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Українці скептично ставляться до того, що війна скоро закінчиться.

Українці невизначені щодо майбутнього

Лише 18% українців вважають, що бойові дії можуть припинитися цього року. В Україні панує відчуття невизначеності щодо майбутнього, повідомив Антон Грушецький, голова Київського міжнародного інституту соціології.

Путін нещодавно здобув кілька дипломатичних перемог, зокрема отримав урочисту зустріч із Трампом на саміті на Алясці. Це свідчить про те, що Україна перемикає напрямок для нового етапу війни, де іноземна підтримка зменшується.

Український аналітичний центр, який раніше вивчав Росію для пошуку цілей для санкцій, тепер займається аналітикою, щоб допомогти військовим обирати цілі для ударів безпілотників, повідомив старший співробітник. Джерело зазначило, що Україна стикається з труднощами не лише через санкції та скорочення допомоги США, але й може втратити підтримку деяких інших європейських союзників.

Одним із прикладів того, як Київ намагається чинити тиск на саму Росію, є атаки українських далекобійних безпілотників на порти та нафтопереробні заводи. Це вже змусило Росію попередити про неминуче скорочення видобутку для своїх виробників нафти.

Прагматична дипломатія та реалістичні очікування

Ймовірно, Зеленський звернеться до Трампа з проханням про нові санкції у вівторок, за день до свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому Криму. Цей захід, схоже, має на меті перешкодити обговоренню будь-якої мирної угоди, що передбачає визнання Криму російською територією.

Путін заявив, що на передовій в Україні зараз розгорнуто понад 700 000 російських солдатів, а Росія окупувала приблизно 20% території України. Москва вимагає всю цю територію, і навіть більше, перш ніж розгляне можливість переговорів, що є анафемою для більшості українців.

Українські чиновники описували свою роботу перед візитом Зеленського як прагматичну дипломатію, а не підготовку до вирішальної поїздки.

«Нью-Йорк — це платформа щовересня. Це надзвичайно важливе місце», — сказав Reuters перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. «Хотілося б, щоб це було доцільніше, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що ми всі не повернемося з Нью-Йорка з простими рішеннями. І ми продовжуватимемо наполегливо працювати після Нью-Йорка».

Невдачі на полі бою та стратегія виживання

Російські війська, які вторглися в Україну в лютому 2022 року, продовжують просуватися на сході, але досі не захопили місто-бастіон Покровськ, яке було ціллю атак протягом багатьох місяців.

Хоча підтримка США зменшилася, вона залишається важливою для України. Союзники Києва також занепокоєні чисельністю його військових резервів. Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідувальними даними та новий механізм для закупівлі американської зброї є критично важливими для виживання українських сил.

Зеленський повідомив, що першою зброєю, поставленою в рамках цього механізму, стали ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та ракетні установки HIMARS, і що Україна наразі забезпечила понад 2 мільярди доларів фінансування для озброєння, виробленого в США.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України у 2019-2020 роках, заявив, що стратегія Києва полягає в тому, щоб перешкодити успіху російських військ.

«Стратегія полягає в нейтралізації Росії», – сказав він. «Це дозволить стабілізувати ситуацію та, сподіваємося, розпочати відновлення, принаймні (певною мірою), без згоди Росії зупинити війну».

“Ритуальний танець”

Колишній високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним, висловив сумнів, що Трамп взагалі накладе санкції на Росію, і сказав, що Україні краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.

Він знехтував тижневими переговорами між Європою, США та Україною щодо гарантій безпеки для післявоєнного врегулювання. Порівнявши цей процес із ритуальним танцем, він сказав: «Це було б дуже гарно, якби людей не вбивали».

Нагадаймо, раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що світ має готуватися до затяжної війни.