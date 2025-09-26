Російська державна ядерна корпорація “Росатом” активізує свою міжнародну експансію, уклавши або обговорюючи угоди про будівництво атомних електростанцій (АЕС) із трьома країнами: Ефіопією, Нігером та Іраном. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Підписання плану з Ефіопією: Перша АЕС у Східній Африці

26 вересня 2025 року, Росія та Ефіопія підписали документ, який передбачає планування та подальше будівництво атомної електростанції у східноафриканській країні. Про це повідомило агентство РІА з посиланням на “Росатом”.

План заходів щодо розвитку та будівництва об’єкта був підписаний під час атомно-енергетичного форуму. Свої підписи поставили гендиректор “Росатома” Олексій Ліхачов та генеральний директор Ефіопської електричної компанії Ашебір Балча.

Згідно з документом, сторони домовилися створити детальний план будівництва та «дорожню карту» для техніко-економічного обґрунтування проєкту, а також укласти міжурядову угоду для подальшої роботи. Угода також передбачає навчання персоналу для експлуатації станції та розвитку ядерного сектору Ефіопії.

Наразі, Південна Африка є єдиною країною в Африці з діючою атомною електростанцією, хоча реактори вже будуються в Єгипті (також за участі “Росатома”).

Інтерес Нігеру до двох потужних реакторів

Паралельно з угодою з Ефіопією, міністр гірничої промисловості Нігеру Усман Абарчі заявив про намір своєї країни побудувати два ядерні реактори потужністю 2000 мегават у партнерстві з “Росатомом”. Це підкреслює зростаючий інтерес африканських країн до розвитку ядерної енергетики.

Стратегічна угода з Іраном щодо малих АЕС

Кремль також зміцнює свою ядерну співпрацю на Близькому Сході. 24 вересня Росія підписала з Іраном меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій у цій країні. “Росатом” назвав цю угоду «стратегічним проєктом».

Головний представник ядерної галузі Ірану Мохаммад Есламі, який також є віце-президентом Ірану, заявив раніше, що план полягає у будівництві восьми атомних електростанцій. Це дозволить Тегерану досягти 20 ГВт потужності ядерної енергетики до 2040 року.

Наразі Іран, який відчуває дефіцит електроенергії, має лише одну діючу АЕС у південному місті Бушер, побудовану Росією, потужністю близько 1 ГВт.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Путін готує світ до ядерної війни.