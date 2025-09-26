Український лідер Володимир Зеленський дав чітку відповідь на питання про можливість територіальних поступок задля завершення війни, перебуваючи в Нью-Йорку перед поверненням до Києва після участі у Генеральній Асамблеї ООН. В інтерв’ю Axios глава держави підтвердив непохитну позицію України щодо своїх територій, інформує Завтра.UA.

Категорична відмова визнавати окупацію

Журналіст поставив Зеленському пряме запитання, чи є якісь територіальні поступки, на які він готовий погодитися заради мирної угоди, що завершить війну.

«Ні, ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані. Ми не можемо цього зробити», — категорично заявив президент України.

Компроміс: повернення територій дипломатією

На уточнююче запитання, чи готовий Київ «прийняти» втрачені території, навіть якщо не визнає їх, Зеленський окреслив шлях до можливого компромісу:

«Якщо у нас не буде сил повернути ці території, ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це хороший компроміс для всіх», — наголосив він.

Таким чином, президент підтвердив, що Україна не відмовиться від своїх територій, але розглядає дипломатію як механізм їхнього повернення, якщо на даному етапі не вистачає сил для військової деокупації.

Позиція Трампа щодо територій України

Напередодні цієї заяви, президент США Дональд Трамп висловив свою впевненість у здатності України повернути всі свої окуповані Росією території.

Трамп аргументував свою думку тим, що він «повністю зрозумів військово-економічну ситуацію Москви», і вважає, що за умови підтримки з боку Європи та НАТО Україна здатна досягти цієї мети.