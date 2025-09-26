Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі закликав свого турецького колегу використати свій вплив для припинення війни в Україні. Трамп висловив глибоке розчарування діями російського диктатора Володимира Путіна. Та наголосив, що “Путін повинен зупинитися”. Про це повідомляє CNN, інформує Завтра.UA.

Заклик до турецького лідера

Трамп заявив, що президент Ердоган “має величезну повагу в усьому світі, включно з Україною та Росією” . А також “користується великою повагою у них обох (Зеленського та Путіна – Ред.)”.

“Він може чинити великий вплив на перебіг війни в Україні, якщо захоче, але вважає за краще зберігати нейтралітет,” — наголосив Трамп, додавши, що Ердоган “знає Путіна так само, як і я знаю Путіна”.

Американський лідер висловив бажання, щоб Ердоган допоміг “посадити” Росію та Україну за стіл переговорів для припинення військових дій.

Критика Путіна та “паперовий тигр”

Трамп не приховував свого розчарування діями Росії, назвавши Путіна “дуже розчаровуючим” і звинувативши його у відсутності значних територіальних здобутків попри інтенсивні бомбардування України.

“Завдяки всім цим потужним бомбардуванням протягом останніх двох тижнів вони майже не отримали жодної землі. (…) Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя, їхні життя, а вони практично не отримали жодного клаптика землі,” — сказав Трамп, знову натякнувши, що Росія є “паперовим тигром”.

Президент США підкреслив, що війна забрала “мільйони життів” і назвав її “ганьбою”.

Вимога припинити купівлю нафти

Крім того, Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити, як Туреччина припиняє купувати нафту в Росії.

Наприкінці зустрічі, як повідомив Трамп, він та Ердоган також обговорять та “укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн”.

Нагадаймо, раніше після зустрічі із Зеленським, Трамп закликав Україну “діяти” і “повернути все”.