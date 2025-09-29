Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осінньої призовної кампанії, яка триватиме з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Згідно з документом, планується призвати 135 тисяч громадян Російської Федерації, інформує Завтра.UA.

Основні деталі указу

Указ Президента РФ № 690 від 29 вересня 2025 року “Про призов у жовтні — грудні 2025 р. громадян Російської Федерації на військову службу та про звільнення з військової служби громадян, які проходять військову службу за призовом” опубліковано на офіційному порталі Кремля.

Кількість призовників та вікові обмеження

Згідно з документом, на військову службу планують призвати 135 000 осіб. Призову підлягають громадяни РФ у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову відповідно до федерального законодавства.

Звільнення строковиків

Указ також передбачає звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Додаткові положення

Відповідальність регіонів та відомств

У документі наголошується, що Уряду Російської Федерації, виконавчим органам суб’єктів РФ та призовним комісіям необхідно забезпечити виконання заходів, пов’язаних із призовом. Крім того, федеральні міністерства та відомства мають забезпечити виконання положень указу.

Юридичний статус та набрання чинності

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Підписаний він у Москві, Кремлі, 29 вересня 2025 року.

Контекст і побоювання

Це рішення про початок чергової призовної кампанії відбувається на тлі триваючої повномасштабної агресії Росії проти України. Хоча Кремль традиційно заявляє, що строковики не будуть направлятися для участі у “спеціальній військовій операції” (як влада РФ називає війну), правозахисні організації та міжнародні спостерігачі висловлюють занепокоєння щодо можливого залучення призовників до бойових дій або їх розміщення на окупованих територіях, що може порушувати їхні права та наражати на небезпеку.

