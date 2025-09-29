Схему цинічного заробітку на військовозобов’язаних розкрили Державне бюро розслідувань (ДБР) та Держприкордонслужба. Організатором нелегального каналу переправлення чоловіків до Молдови виявився ніхто інший, як сам інспектор прикордонної служби, інформує Завтра.UA. Цей посадовець, який мав захищати державні рубежі, перетворив свою службу на високоприбутковий злочинний бізнес, пропонуючи “тури” в обхід закону.

“Прибутковий” рік служби: Як інспектор планував корупційну схему

Посадовець, який прослужив лише близько року на охороні державного кордону, скористався своїм службовим становищем та знанням місцевості для розробки кримінальної схеми. Завдяки обізнаності з графіками чергування колег, розташуванням прикордонних нарядів та особливостями прикордонної зони, він мав ідеальні умови для організації нелегальних “турів”.

Інспектор знайшов двох військовозобов’язаних, які бажали уникнути мобілізації. За свої “послуги” він вимагав $9000 доларів США з кожного “клієнта”. Обіцянка була простою: перевезти чоловіків на власному автомобілі до Молдови, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Затримання та суворе покарання: $18 000 доларів не допомогли

Злочинний план інспектора був зірваний 24 вересня 2025 року. Правоохоронці ДБР затримали посадовця під час одержання ним повної суми оплати від двох “ухилянтів” — загалом $18 000 доларів.

Наразі інспектору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Ця стаття передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією майна.

Слідство, яке здійснюється за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, також встановлює повне коло осіб, які могли бути причетні до цієї корупційної оборудки. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та його негайне відсторонення від посади.

Нагадаймо, раніше у Львові викрили викладача, який організував схему для ухилянтів.