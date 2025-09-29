Україна відкрила новий фронт у війні, розпочавши продуману кампанію, що отримала назву “ланцюг пекла”, спрямовану на знищення “слабкого місця” Володимира Путіна вартістю 100 мільярдів доларів: російської нафтогазової монополії. Ця стратегія, проаналізована військовим експертом Філіпом Інграмом, має на меті паралізувати військовий двигун Кремля. Про це повідомляє британське видання The Sun, інформує Завтра.UA.

Серце російської економіки під прицілом дронів

Як повідомляє видання, українські війська, використовуючи дальнобійні дрони з радіусом дії 1000 км і більше, перетворюють розлогу російську нафтогазову імперію на “ланцюг пекла”. За словами експерта з військової розвідки Філіпа Інграма, ця кампанія є “геніальним кроком”, спрямованим на дестабілізацію та знищення військового двигуна Путіна.

До повномасштабного вторгнення російський енергетичний експорт становив 40% бюджету Путіна, а навіть під західними санкціями нафта і газ все ще забезпечують близько 30% доходів Росії. Саме це робить їх критично важливою мішенню.

Інграм, колишній планувальник НАТО, стверджує, що, тримаючи російську нафтову інфраструктуру під прицілом, Україна здійснює “прямий напад на логістичну основу сил вторгнення”. Мета кампанії — “скоротити фінансування війни” та завдати удару по доходах Кремля.

“Нокаутувальний удар”: Ураження незамінних установок

Експерт наголошує, що “мільярдне слабке місце” Росії – це її нафтопереробні заводи (НПЗ). Поширена помилка, на його думку, полягає в тому, щоб цілитися у величезні резервуари для зберігання. Хоча це створює ефектну пожежу, “це не нокаутувальний удар”.

“Справжніми цілями є складні, дорогі та майже незамінні переробні установки – це серце нафтопереробного заводу”, — пояснює Інграм.

Ці установки є надзвичайно складними та дорогими у будівництві й потребують спеціалізованих західних технологій та компонентів, які Росія не може легко отримати через санкції. Інграм підкреслює, що ремонт одного такого агрегату — це питання місяців, якщо не років.

Таким чином, навіть одна атака одного дешевого українського безпілотника може завдати “мільярдів доларів збитків” і паралізувати об’єкт, що робить величезний внесок у воєнні зусилля Росії. Експерт називає це “саме визначення асиметричної війни”. Він зазначає, що українська розвідка, ймовірно, за допомогою західних партнерів та інсайдерів, визначила найважливіші та найбільш уразливі частини кожного об’єкта.

Психологічний та економічний тиск на Кремль

Наслідки атак не обмежуються військовою сферою. Вони також мають на меті “донести реальність конфлікту до пересічних росіян”.

Протягом двох років більшість росіян бачила війну по державному телебаченню, але вона не впливала на їхнє повсякденне життя. “Тепер, коли дрони вражають глибоко всередині їхньої країни, а також надходять повідомлення про зростання цін на пальне на заправках, конфлікт стає відчутною реальністю для пересічних громадян”, — каже Інграм.

Жорстокі напади надсилають “прямий сигнал” росіянам: “Ця війна має свою ціну і для вас”.

Економічні наслідки є “беззаперечними”. Війна проти російської нафти загрожує спричинити серйозну нестачу палива, що чинить “величезний тиск” на здатність Москви продовжувати бойові дії.

Кожен удар безпілотника також змушує Кремль до “паніки”. Ситуація на ринку стала настільки складною, що Москва була змушена запровадити шестимісячну заборону на експорт палива, відчайдушно намагаючись стабілізувати ринки.

“Психологічний вплив черг на заправних станціях на повсякденне життя людей неможливо переоцінити”, — зауважує Інграм.

Експерт припускає, що найбільший страх Путіна — це повстання російського народу в результаті такої дестабілізації. “Послання з України чітке і його чують у Москві: «Ми можемо до вас торкнутися, ця війна матиме ціну для вашої економіки та вашого народу»”.

Інграм підсумовує, що кампанія України з використанням дронів проти російської нафтової інфраструктури — це “смілива авантюра з високими ставками”.

