Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

Політика
Автор Микола Завтрогляд

У неділю, 28 вересня, в у Києві пройшла благодійна акція, організована громадською організацією «Платформа Громадської Підтримки». Захід зібрав понад 4 тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється в дописі організації на Facebook.

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема  щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

IMG 8083 Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
Керівниця «Платформи» Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських організацій, а не до державних установ.  Поки влада зволікає, ми діємо вже зараз. Джерелом влади в країні є народ, тому і влада має бути народною, а не в олігархів», – заявила Божко.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України. Вони також закликали охочих стежити за новинами на офіційних сторінках «Платформи громадської підтримки» у соцмережах
Instagram: https://www.instagram.com/platforma_help?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw
Telegram: https://t.me/platformahelp



