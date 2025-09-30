Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування резонансної справи, пов’язаної з корупцією у сфері оборонних закупівель. Обвинувальні акти направлено до суду щодо двох колишніх чиновників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Їхні протиправні дії призвели до того, що державний бюджет втратив понад 2,4 мільярда гривень, інформує Завтра.UA.

Необґрунтоване включення ПДВ: Як були завдані багатомільярдні збитки

Слідство встановило, що протягом 2023 року фігуранти уклали 95 договорів із комерційними структурами на постачання паливно-мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення. Загальна сума цих контрактів перевищила 19 мільярдів гривень.

Ключовим порушенням стало те, що посадовці, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, необґрунтовано включили податок на додану вартість (ПДВ) до вартості постачань. Саме ця неправомірна дія призвела до завдання державі тяжких наслідків на суму понад 2,4 мільярда гривень.

Відшкодування збитків та статті обвинувачення

Важливо зазначити, що під час досудового розслідування Міністерству оборони України вже відшкодовано збитки на суму понад 2,2 мільярда гривень, що частково компенсує завдану шкоду.

Колишні посадовці постануть перед судом за наступними обвинуваченнями:

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років .

обвинувачується у (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі . Інший посадовець обвинувачується у службові недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Наразі справу передано до суду, де і буде вирішуватися подальша доля обвинувачених.

