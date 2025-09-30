Завершено розслідування однієї з найбільших корупційних схем на кордоні. НАБУ і САП передали до суду справу щодо злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. За допомогою схеми «сірого» імпорту — незаконної мінімізації митних платежів — фігуранти забезпечували ввезення товарів, що призвело до заподіяння державі збитків у розмірі майже 290 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

До складу злочинної групи входили як чинні, так і колишні службовці Чернівецької митниці, включаючи її ексначальника, а також колишній депутат Чернівецької обласної ради та представники місцевого бізнесу.

Як працювала схема маскування вантажів

Слідство встановило, що учасники організації налагодили схему незаконного ввезення високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари) через митний пост «Вадул-Сірет».

Механізм полягав у наступному:

Маскування вантажу: Транспортні засоби оформлювали як порожні або маскували дорогі товари товарами-прикриття (тканина, ДСП, цегла), які мали значно меншу митну вартість. Позачерговий пропуск: Службові особи митного поста, використовуючи підроблені документи, забезпечували позачерговий та безперешкодний пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Підміна товарів: Вантажівки прямували на склади, де високоліквідні товари вивантажували для подальшого продажу. Замість них завантажували вже справжні товари-прикриття. Завершення оформлення: Із товарами-прикриття транспорт доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених митних платежів.

Викриття та відшкодування збитків

Злочинну організацію було викрито 16 квітня 2024 року, і підозри повідомлено 11 особам. Слідство у справі завершили у вересні того ж року.

Наразі стосовно чотирьох членів організації Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. В рамках цих угод засуджені вже перерахували до державного бюджету та на допомогу Збройним Силам України (ЗСУ) близько 180 мільйонів гривень, що є значним кроком у відшкодуванні завданих збитків.

Важливим фактором у розслідуванні стала міжнародна співпраця. Здобуття низки доказів та точне встановлення збитків стало можливим завдяки злагодженій роботі з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.

