Українців, які мають паспорти старого зразка (книжечки), попередили про можливі штрафи. Як нагадує Державна міграційна служба (ДМС), ці документи залишаються чинними, але вимагають обов’язкового та вчасного оновлення фотографій. Якщо пропустити встановлені терміни, власник ризикує отримати адміністративне покарання, інформує Завтра.UA.

Чи обов’язково міняти паспорт-книжечку на ID-картку?

У ДМС України наголошують, що паспорт-книжечка залишається чинним і не має терміну дії. Тож міняти його на ID-картку примусово не потрібно — достатньо вчасно оновлювати фотографію у встановленому порядку.

Втім, обмін паспорта-книжечки на ID-картку стає обов’язковим у кількох випадках:

якщо минув місяць для вклеювання нового фото після досягнення 25 чи 45 років;

для вклеювання нового фото після досягнення 25 чи 45 років; у разі пошкодження, втрати або крадіжки документа;

документа; у разі зміни особистих даних (наприклад, прізвища).

Коли вклеювати нове фото і яке покарання за протермінований паспорт?

У паспорті-книжечці фотографію обов’язково потрібно оновлювати у 25 та 45 років. На це законодавство дає один місяць від дня народження.

Якщо пропустити цей термін, документ вважатиметься недійсним, а власник може отримати адміністративне покарання.

За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання протермінованого паспорта тягне за собою:

попередження у разі першого порушення;

у разі першого порушення; штраф від 17 до 51 грн — за повторне порушення протягом року.

Нові терміни оформлення паспортів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити терміни термінового виготовлення документів. Тепер обмін чи відновлення втраченого паспорта триватиме сім робочих днів замість 10.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що це стосується лише термінових випадків. Первинне оформлення документів, як і раніше, здійснюється у стандартні терміни.

Нагадаймо, українці також мають завершити оцифрування своїх паперових трудових книжок до 10 червня 2026 року. Несвоєчасне переведення документів у електронний формат може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.