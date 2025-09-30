Президент США Дональд Трамп оприлюднив деталі свого бачення врегулювання військового конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. План, викладений в 20 пунктах, передбачає негайне припинення вогню, звільнення заручників, дерадикалізацію Гази, створення міжнародної адміністрації та масову відбудову регіону. Відповідний текст був викладений в Rapid Response 47 — офіційному акаунті адміністрації Трампа в соцмережі Х (Twitter), інформує Завтра.UA.

Ключові умови для негайного припинення вогню

Однією з найбільш термінових умов плану є негайне припинення військових дій, якщо обидві сторони приймуть пропозицію. Цей пункт безпосередньо пов’язаний зі звільненням заручників і виведенням ізраїльських військ.

Припинення вогню та відведення військ: Військові дії, включаючи повітряні та артилерійські обстріли, призупиняються. Ізраїльські війська відходять до узгодженої лінії для підготовки до звільнення заручників.

Військові дії, включаючи повітряні та артилерійські обстріли, призупиняються. Ізраїльські війська відходять до узгодженої лінії для підготовки до звільнення заручників. Обмін ув’язненими та загиблими: Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем угоди, всі заручники, живі та померлі, мають бути повернені. Після цього Ізраїль звільнить 250 довічно ув’язнених та 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включаючи всіх жінок та дітей. За кожного звільненого ізраїльського заручника Ізраїль має звільнити останки 15 загиблих жителів Гази.

Дерадикалізація, амністія та безпека

План Трампа передбачає глибокі структурні зміни в Секторі Гази, спрямовані на його дерадикалізацію та перетворення на зону, вільну від терору, яка не загрожуватиме своїм сусідам.

Роззброєння та амністія ХАМАС: Члени ХАМАС, які зобов’яжуться мирно співіснувати та здати зброю , будуть амністовані. Бажаючі покинути Газу отримають безпечний прохід. ХАМАС та інші угруповання зобов’язуються не брати участі в управлінні Газою в будь-якій формі.

Члени ХАМАС, які зобов’яжуться мирно співіснувати та , будуть амністовані. Бажаючі покинути Газу отримають безпечний прохід. ХАМАС та інші угруповання зобов’язуються в будь-якій формі. Знищення інфраструктури терору: Вся військова та наступальна інфраструктура, включаючи тунелі та об’єкти з виробництва зброї, буде знищена і не відновлюватиметься . Буде проведено демілітаризацію Гази під наглядом незалежних спостерігачів, включаючи програму викупу та реінтеграції зброї.

Вся військова та наступальна інфраструктура, включаючи тунелі та об’єкти з виробництва зброї, буде . Буде проведено під наглядом незалежних спостерігачів, включаючи програму викупу та реінтеграції зброї. Міжнародні сили стабілізації (МСС): США співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами для створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил для негайного розгортання в Газі. МСС тренуватимуть палестинські поліцейські сили та співпрацюватимуть з Ізраїлем та Єгиптом для забезпечення безпеки прикордонних районів.

США співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами для створення для негайного розгортання в Газі. МСС тренуватимуть палестинські поліцейські сили та співпрацюватимуть з Ізраїлем та Єгиптом для забезпечення безпеки прикордонних районів. Неокупація Ізраїлем: Ізраїль не буде окуповувати або анексувати Газу. ЦАХАЛ виводитиме війська відповідно до етапів демілітаризації, погоджених з МСС та гарантами, залишаючи лише присутність по периметру безпеки до повної ліквідації терористичної загрози.

Перехідне управління та відбудова

Центральною ідеєю плану є створення нової адміністративної структури та запуск масштабного економічного відновлення.

Перехідне технократичне управління: Газою керуватиме тимчасовий, технократичний, аполітичний Палестинський комітет , відповідальний за функціонування державних служб.

Газою керуватиме , відповідальний за функціонування державних служб. Рада Миру на чолі з Трампом: Над цим комітетом буде створено новий міжнародний перехідний орган – “Раду миру” , який очолить Дональд Трамп. Рада керуватиме фінансуванням реконструкції, поки Палестинська адміністрація (ПА) не завершить програму реформ і не зможе надійно повернути собі контроль над Газою.

Над цим комітетом буде створено новий міжнародний перехідний орган – , який очолить Дональд Трамп. Рада керуватиме фінансуванням реконструкції, поки Палестинська адміністрація (ПА) не завершить програму реформ і не зможе надійно повернути собі контроль над Газою. Масштабна гуманітарна допомога та відбудова: Після прийняття угоди вся допомога буде негайно спрямована в Газу, включаючи відновлення інфраструктури (вода, світло, каналізація), лікарень та пекарень. Допомога надходитиме через ООН, Червоний Півмісяць та інші міжнародні організації без втручання сторін.

Після прийняття угоди вся допомога буде негайно спрямована в Газу, включаючи відновлення інфраструктури (вода, світло, каналізація), лікарень та пекарень. Допомога надходитиме через ООН, Червоний Півмісяць та інші міжнародні організації без втручання сторін. План економічного розвитку: Буде розроблено План економічного розвитку, створений експертами, які допомогли розбудувати “процвітаючі сучасні міста-чудеса на Близькому Сході”, з метою створення робочих місць та можливостей.

Майбутнє палестинського самовизначення

План також торкається довгострокової перспективи палестинської державності, пов’язуючи її з успіхом реформ та відбудови.

Шлях до державності: У міру просування відновлення Гази та сумлінної реалізації програми реформ ПА, можуть виникнути умови для реального шляху до палестинського самовизначення та державності , що визнається прагненням палестинського народу.

У міру просування відновлення Гази та сумлінної реалізації програми реформ ПА, можуть виникнути , що визнається прагненням палестинського народу. Діалог США: США ініціюють діалог між Ізраїлем та палестинцями для узгодження політичних перспектив мирного та процвітаючого співіснування. Також буде налагоджено процес міжконфесійного діалогу, заснованого на цінностях толерантності.

План Трампа є амбітним та деталізованим, пропонуючи не лише припинення вогню, але й комплексний механізм для управління та економічного відродження Сектора Гази під міжнародним контролем.

Нагадаймо, раніше Трамп розповів, як він закінчить війну в Україні.