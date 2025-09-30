За даними звіту Інституту вивчення війни (ISW), на Донбасі спостерігається значна інтенсифікація бойових дій, особливо в районі Добропілля, де зафіксовано суттєве збільшення втрат російських військ. Українські сили продовжують чинити опір і міцно утримують свої позиції, інформує Завтра.UA.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 29 вересня повідомив про успіхи українських військ:

На Добропільському напрямку ЗСУ оточили деякі російські підрозділи .

. Загалом українські війська звільнили приблизно 175 квадратних кілометрів території.

території. Очищено майже 195 квадратних кілометрів від російських диверсійних груп.

Сержант-офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, підтвердив посилення ворожого натиску, повідомивши про збільшення кількості російських штурмових груп та особового складу в кожній з них.

Критичне зростання російських втрат на передовій

Ключовим моментом є різке зростання середньодобових втрат ворога. За словами сержант-офіцера, російські війська щодня зазнають у середньому 10 втрат серед особового складу, що значно перевищує попередній середній показник, який становив від двох до п’яти осіб. Це означає, що втрати ворога зросли вдвічі.

Зростання атак і втрат почалося після того, як у зону відповідальності бригади вступили підрозділи російської морської піхоти.

Водночас, зазначається, що російські війська мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів у цьому районі. Це є прямим наслідком ефективних українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Незважаючи на просування Сил оборони в тактичному районі Добропілля, армії РФ вдалося просунутися на Сіверському напрямку в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Ситуація на інших напрямках: Стримування та логістичні проблеми ворога

Покровський та Новопавлівський напрямки

На Покровському напрямку російські війська намагалися штурмувати, але підтвердженого прогресу не досягли.

російські війська намагалися штурмувати, але підтвердженого прогресу не досягли. Представник групи військ “Дніпро” полковник Віктор Трегубов уточнив, що російські війська тут намагаються просуватися невеликими групами, а особовий склад погано навчений і здебільшого мотивований лише фінансовими заохоченнями (контракти з Міноборони РФ).

На Новопавлівському напрямку ЗСУ не лише відбивають атаки, але й починають відтісняти російські війська у зоні відповідальності бригади.

Пересування ворога та роль дронів

Український військовослужбовець повідомив, що безпілотники Сил оборони ефективно блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів. Щоб уникнути виявлення дронами, російські війська змушені пересуватися пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту. За його словами, лише один із 10 російських солдатів успішно досягає українських позицій.

Південні та північні напрямки

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ успіху не досягли, незважаючи на спроби атакувати.

та напрямках війська РФ успіху не досягли, незважаючи на спроби атакувати. Як повідомляв ISW 29 вересня, російські окупанти також не змогли просунутися у Сумській області.

Загалом, ворог має проблеми з логістикою на Покровському напрямку та відчуває нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Таким чином, українські війська продовжують чинити ефективний опір, значно збільшуючи втрати російської армії та створюючи їй серйозні логістичні перешкоди на кількох ключових ділянках фронту.

Нагадаймо, раніше Зеленський назвав єдиний прийнятний компроміс у війні.