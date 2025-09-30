Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у корупції та службовому підробленні документів. За даними Київської міської прокуратури, високопосадовець двічі використав підроблені запрошення для організації приватних поїздок за кордон під виглядом службових відряджень. Встановлено, що у “службових” поїздках він перебував у супроводі родини, інформує Завтра.UA.

Приватний туризм за рахунок держави?

Слідство встановило, що посадовець використав свою посаду для незаконного виїзду за межі України під час воєнного стану, що є прямим порушенням постанови Кабінету міністрів, яка суворо регулює закордонні поїздки чиновників.

Барселона, листопад 2023: Посадовець виїхав на 8 днів (з 04 до 12 листопада 2023 року) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Хоча сам конгрес тривав лише три дні, відрядження було розтягнуте. Головне, що організатори заходу не надсилали йому запрошення, яке стало підставою для службової поїздки. Лист-запрошення виявився підробленим.

Флоренція, жовтень 2024: Аналогічна схема була застосована для поїздки до Італії (з 13 до 20 жовтня 2024 року) на конференцію Observatory on Re-Generation. Знову ж таки, запрошення від організаторів було сфальшоване.

За результатами обох поїздок чиновник КМДА склав письмові звіти про відрядження, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим, ймовірно, покривав особистий відпочинок за кордоном під час війни.

Підозра за трьома статтями

Дії керівника апарату КМДА кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, що вказує на серйозність звинувачень:

Ч. 3 та 4 ст. 358 КК України: Підроблення офіційного документа з метою використання та використання завідомо підробленого документа. Ч. 1 ст. 366 КК України: Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення).

Досудове розслідування ведуть слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Цей випадок вкотре привертає увагу до проблеми зловживання службовим становищем та корупційних схем серед столичних чиновників, особливо в умовах воєнного стану, коли дотримання закону та етичної поведінки є критично важливим.

