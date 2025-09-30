Останні заяви та соціологічні дані вказують на зростаючу ймовірність паузи у війні між Україною та Росією. За словами Кіта Келлогга, спеціального посланника Америки в Україні, обидві країни “надзвичайно близькі до кінця” військових можливостей. Хоча Росія продовжує боротьбу за Донбас, високий рівень дезертирства та громадські настрої свідчать про загальну втому від бойових дій. Про це пише The Economist, інформує Завтра.UA.

Громадські настрої: втома та компроміс

Дані опитувань підтверджують зниження ентузіазму до продовження війни:

Настрої українців: 59% опитаних Ukraine Rating Group погодилися б на компроміс щодо фактичної втрати території, якщо це призведе до припинення вогню. Як наголосив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сприйняття успіху залежить не лише від лінії фронту, але й від того, “що знаходиться за цією лінією і що… у головах людей”.

Майже ніхто не вірить у швидкий формальний мир, але більшість експертів очікує паузи, яка може тривати від шести місяців до шести років.

Геополітична невизначеність: примарні перспективи Заходу

Перспектива швидкої інтеграції України до західних структур виглядає дедалі туманнішою.

Колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер після 2022 року бачив єдиний вихід у прийнятті України до НАТО для убезпечення Європи. Проте, наразі членство в НАТО фактично виключено. Історик Найл Фергюсон констатує: “Дональд Трамп викреслив Сполучені Штати зі сценарію. Це війна Європи”.

Крім того, шанси на вступ до ЄС виглядають “дедалі сумнівнішими” через “втому” та зміну громадської думки в ключових державах-членах, зокрема у Польщі.

Головна небезпека: внутрішня дестабілізація повоєнної країни

Найбільший ризик для України після припинення вогню ховається всередині країни. Історик Ярослав Грицак попереджає, що традиція мілітаризованої демократії, яка добре слугувала під час війни, робить країну вразливою у мирний час.

Чотири роки війни породили ідею України як нової середньої держави — західноорієнтованої, але неприєднаної. Більшість українців (52%) віддають перевагу стабільному фінансуванню та озброєнню українських сил, а не розгортанню іноземних військ (35%).

Основні внутрішні небезпеки повоєнної країни:

Напівавтономні підрозділи: Найефективніші військові формування є напівавтономними арміями з власними політичними ресурсами та лояльністю. Після припинення бойових дій вони можуть повернутися до переслідування власних інтересів, що загрожує внутрішній стабільності.

Фахівці попереджають, що “важка робота щодо справжніх реформ ще попереду”. Україні потрібно буде перейти від військової до стійкої демократичної моделі, вирішуючи глибокі соціальні та політичні проблеми, які були тимчасово заморожені війною.

