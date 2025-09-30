Поки російські безпілотники та винищувачі продовжують випробовувати рішучість НАТО, західні політики та військові пропонують рішучу відповідь, яка не призведе до прямого зіткнення: розміщення протиповітряної оборони (ППО) над Західною Україною. Цей крок, який може бути розширений на Київ, обговорюватиметься європейськими лідерами в Копенгагені цього тижня, інформує Завтра.UA.

Пропозиція, вперше озвучена в THe Telegraph, передбачає створення фактичної безпольотної зони для збивання російських ракет та дронів, що посилить позиції України та стане чітким сигналом Володимиру Путіну про готовність Альянсу відповідати на його провокації.

Росія випробовує рішучість НАТО: Чому саме зараз?

Останні три тижні Росія розпочала серію зухвалих випробувань волі НАТО. Дрони над Данією, Польщею та Румунією, літаки над Естонією, підозрілі кібератаки на європейські аеропорти — ці інциденти мали на меті підтвердити гіпотезу, що НАТО, особливо США, не має волі рішуче реагувати на порушення свого повітряного простору.

Головне питання: чому зараз? Відповідь, на думку аналітиків, полягає в тому, що Путін та його союзники вважають, що Америка глибоко неуважна. На тлі внутрішньополітичних негараздів у США, зокрема після вбивства Чарлі Кірка та оголошення Дональдом Трампом про відправку військ до Портленда для боротьби з протестувальниками, Москва бачить вікно можливостей. Переорієнтація Пентагону на захист батьківщини та Західної півкулі лише підтверджує ці російські очікування.

Стратегічна мета Росії — знищення України як суверенної держави та розпуск НАТО. Серія військових інцидентів покликана визначити, як європейські члени Альянсу поводитимуться в разі війни: чи стоятимуть вони пліч-о-пліч, чи повстануть один проти одного.

Як Європа може завдати удару у відповідь

На тлі мінімальної допомоги з боку Америки, європейські країни повинні визнати, що їхній вплив прямо пропорційний готовності застосовувати силу та ризикувати для захисту континенту.

Розміщення ППО над Західною Україною є одним із небагатьох варіантів, який дозволяє завдати удару по Путіну, не ризикуючи прямим військовим зіткненням з російськими військовослужбовцями. Оскільки повітряна кампанія РФ ведеться дронами та ракетами, що запускаються з глибин російського повітряного простору, така операція:

Знизить ризики для Європи.

Посилить позиції України та її воєнні зусилля.

та її воєнні зусилля. Продемонструє рішучість Європи дати відсіч повітряним вторгненням.

дати відсіч повітряним вторгненням. Стане сигналом для Путіна, що Європа може створити для Росії такі ж дилеми, які вона створює для Заходу.

Подібні прецеденти вже існують: винищувачі Королівських ВПС вже перехоплювали іранські безпілотники та ракети, що прямували до Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що “Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Він відкриє якісь інші фронти.” Тому європейські лідери в Копенгагені мають ухвалити рішення, яке надішле чіткий сигнал Москві про готовність Альянсу до дій.

Нагадаймо, раніше стало відомо, які «внутрішні бомби» можуть вибухнути в Україні після припинення вогню.